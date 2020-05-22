Ближайшие районы поддержек для Brent и WTI расположены у $33 и $30 соответственно - ИК "Велес Капитал"

Ближайшие районы поддержек для цен на Brent и WTI расположены у $33 и $30 соответственно, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Нефтяной рынок демонстрирует негативный настрой, констатирует аналитик ИК Елена Кожухова. Июльские фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии пятницы в РФ остаются в существенном "минусе" и теряют порядка 5%, корректируясь на фоне ослабления мирового "аппетита" к риску.

"Ближайшие районы поддержек для цен расположены у $33 и $30 соответственно. Рынок в пятницу оказался под давлением ввиду рисков сохранения слабости экономики Китая, о которых заставили задуматься новости, поступающие с сессии Всекитайского собрания народных представителей", - отмечает Е. Кожухова.