Перспективы роста коммуникационного сектора США остаются привлекательными - Julius Baer

Аналитики Julius Baer подтверждают рейтинг "выше рынка" по коммуникационному сектору США, так как его перспективы роста остаются привлекательными, а оценки - умеренными, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. "В этом секторе мы предпочитаем ведущие цифровые компании и предпочитаем избегать компании в сфере медиа и телекоммуникаций, испытывающие трудности. Тщательный выбор акций является ключевым условием для инвестиций в этом крайне неоднородном секторе", - указывает эксперт.

Сектор коммуникаций на 80% состоит из компаний, зарегистрированных в США, и в основном представлен сегментами цифровых медиа (40%) и телекоммуникаций (20%). Другими важными сегментами коммуникационного сектора являются медиа и кабельные компании. "Мы сохраняем позитивный взгляд на коммуникационный сектор и подтверждаем рейтинг "выше рынка", - отмечает Патрик Ланг. - Сектор представляет собой совокупность структурно растущих компаний (цифровые интернет-компании, гейминг), компаний, не зависящих от влияния делового цикла и выплачивающих дивиденды (телекоммуникации) и некоторых структурно проблемных сегментов (традиционные медиа). Мы рекомендуем инвестировать в структурных победителей и избегать испытывающий трудности сегмент медиа. На наш взгляд, сектор коммуникаций в среднем является привлекательным благодаря хорошему соотношению риска к доходности".

По мнению П. Ланга, за последнее десятилетие рост прибылей компаний этого сектора был выше среднего, и эксперт ожидает, что эта тенденция продолжится в ближайшие годы благодаря сочетанию структурного роста, преимуществ реструктуризации и восстановления цен. "По сравнению с остальным рынком волатильность прибылей компаний сектора довольно низка, таким образом, ее корреляция с макроэкономическим ростом ниже, чем в среднем по рынку. Оценки остаются нетребовательными как в абсолютном, так и в относительном выражении. Акции сектора торгуются со средним единичным дисконтом к своей собственной средней оценке за последние 10 и 20 лет, и с двузначным дисконтом к рынку в целом, если судить по прогнозному коэффициенту цена/прибыль и другим метрикам. В свете разнородной природы сектора тщательный выбор акций остается ключевым условием инвестиций в этом сегменте", - заключает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer.