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22 мая 2020 года 13:52
Актуальной для рубля на следующей неделе останется отметка вблизи 72 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
Пока серьезных потрясений для рынка на следующей неделе не предвидится, и актуальной для рубля останется отметка вблизи 72 рублей в паре с долларом, около 78 рублей - в паре с евро, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "Укрепление рубля по отношению к доллару, произошедшее в начале этой недели на фоне слабеющих рынков, вряд ли продолжится на следующей неделе, - полагает В. Зотов. - Уже в эту пятницу рубль вновь начал слабеть вслед за падением котировок на нефть, подешевев по отношению к биваютной корзине в начале торгов на Московской бирже на 58,6 копеек. На нефть, в свою очередь, продолжают влиять общее падение спроса на "черное золото" на рынке, а также продолжающаяся напряженность в отношениях между США и Китаем. Накануне стало известно решение Китая не устанавливать целевой показатель экономического роста на 2020 год. И это событие тут же сказалось на нефтяных котировках. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в ходе торгов опускалась до 33,5 долларов за баррель". Серьезное влияние на рынок продолжают оказывать новости о распространении коронавируса и последствий пандемии для мировой экономики. "Безусловно, мир устал от самоизоляции, а небольшие послабления в режиме, которые сейчас анонсировали некоторые страны, внушают сдержанный оптимизм и могут "взбодрить" инвесторов. - отмечает эксперт УБРиР. - При этом любая информация о новых вспышках заражений, которые могут прийти из Китая или других стран, может вновь "обвалить" рынок. Таким образом, в сложившихся условиях делать прогнозы становится затруднительно. Однако можно предположить, что пока серьезных потрясений для рынка на следующей неделе не предвидится. Актуальной для рубля останется отметка вблизи 72 рублей в паре с долларом, и около 78 рублей в паре с евро".
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