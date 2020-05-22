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Главная / Аналитикам / Аналитика / ИК "Велес Капитал" рекомендует держать акции "Норильского никеля"
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22 мая 2020 года 13:23
ИК "Велес Капитал" рекомендует держать акции "Норильского никеля"
Аналитики ИК "Велес Капитал" рекомендуют держать акции "Норильского никеля", отмечая, что низкий уровень долговой нагрузки и ожидаемое восстановление отрасли позволят компании поддерживать достойный уровень дивидендных выплат в ближайшие годы, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы возобновляем покрытие компании "Норильский никель". Для расчета справедливой стоимости акций была использована 5-летняя DCF-модель с WACC 8,2%. В нашем базовом прогнозе в 2020 г. средние цены реализации никеля и меди снизятся на 13-17%, в то время как цена палладия вырастет на 9%. Итоговая целевая цен установлена на уровне 21 303 руб. (28 долл. за АДР), что соответствует рекомендации "Держать". Обвал рынков сбыта, вызванный пандемией коронавируса, совпал с ростом инвестиционной программы Норникеля. Однако низкий уровень долговой нагрузки и ожидаемое восстановление отрасли позволят компании поддерживать достойный уровень дивидендных выплат в ближайшие годы", - указывает эксперт ИК Василий Сучков.
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22 мая 2020 года 18:20
Аналитики BofA Global Research вновь ухудшили прогноз изменения мирового ВВП в текущем году. "Значительные изменения в оценках для США и еврозоны привели к понижению глобального прогноза в 2020 году до минус 4,2%", - сообщается в пресс-релизе банка. Продление карантинных мер, слабый внешний... читать дальше
.22 мая 2020 года 17:52
ГК "ФИНАМ" приостанавливает анализ и отзывает рекомендацию "покупать" для акций Medtronic, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитики ГК считают нецелесообразным сохранять данное вложение в портфелях в остаток текущего года. "Квартальная отчетность Medtronic вызвала разочарование, мы... читать дальше
.22 мая 2020 года 15:46
Котировки акций NVIDIA сохраняют высокий потенциал роста в долгосрочной перспективе, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс" "На наш взгляд, NVIDIA представила сильные финансовые данные за прошедший квартал и дала оптимистичный прогноз на следующий квартал, что окажет поддержку котировкам ее... читать дальше
.22 мая 2020 года 15:21
Ближайшие районы поддержек для Brent и WTI расположены у $33 и $30 соответственно - ИК "Велес Капитал"
Ближайшие районы поддержек для цен на Brent и WTI расположены у $33 и $30 соответственно, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Нефтяной рынок демонстрирует негативный настрой, констатирует аналитик ИК Елена Кожухова. Июльские фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии пятницы в РФ... читать дальше
.22 мая 2020 года 11:08
Пара EUR/USD в краткосрочной перспективе сохраняет потенциал просадки, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах пятницы проседает, продолжая взятое днем ранее направление, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков... читать дальше
.22 мая 2020 года 09:41
Американский фондовый рынок снизился по итогам торгов в четверг. Основные фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу. читать дальше
.21 мая 2020 года 16:23
FinEx MSCI USA IT UCITS ETF за период с последнего обновления рекомендации (в начале декабря) превзошел указанный аналитиками ГК "ФИНАМ" целевой уровень и принес впечатляющую доходность 28,6%, несмотря на пандемию коронавируса и общее падение рынков, сообщается в комментарии аналитика... читать дальше
.21 мая 2020 года 15:24
Возможно, к концу года цена на золото достигнет 1900 долларов за тройскую унцию - Уральский банк реконструкции и развития
Последствия пандемии COVID-19 продолжают держать рынок в напряжении, из-за чего котировки золота продолжают расти, и в конце текущего года цена на золото может составить 1900 долларов за тройскую унцию, говорится в аналитическом материале начальника отдела операций с драгоценными металлами... читать дальше
.21 мая 2020 года 14:09
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Chevron и отмечает, что плюсом компании является ее сильное и стабильное финансовое положение, говорится в комментрии аналитика инвесткомпании Сысоева Вадима. "Chevron представила финансовые результаты за первый квартал 2020 года. Выручка... читать дальше
.21 мая 2020 года 11:49
Риски для нефти - сохраняющиеся трения между США и Китаем и по-прежнему высокое распространение коронавируса - "Нордеа банк"
Сохраняющиеся трения между США и Китаем, а также по-прежнему высокое распространение коронавируса в мире способны вернуть негативные настроения на нефтяной рынок, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent с начала недели выросли более чем на 10% и в моменте торгуются выше отметки... читать дальше
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