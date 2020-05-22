Динамика рубля отражает охлаждение оптимизма на глобальных рынках - РФПИ

Позитивная динамика рубля в четверг приостановилась, и изменения по итогам дня были минимальными, что отчасти отражало охлаждение оптимизма на глобальных рынках, затронувшее и ЕМ валюты, отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

"Торги весь день проходили около отметки 71,00/USD, и этот баланс поддерживался активными операциями с обеих сторон: присутствовали массированные продажи от экспортеров, которые сталкивались с таким же уверенным спросом от российских несырьевых компаний, - комментирует эксперт РФПИ. - Несколько убавить оптимизм относительно рубля могли и комментарии Минфина об отсутствии планов менять или откладывать действие бюджетного правила в части операций на валютном рынке. Но в этом случае основным источником покрытия дефицита бюджета должны быть займы, причем в довольно значимых объемах, а это может снизить уровень оптимизма относительно ОФЗ, несмотря на ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ в ближайшие месяцы. На этом фоне рубль с утра устремился назад к 72,00/USD, и это, вероятно, сегодня не предел".