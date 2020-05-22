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Главная / Аналитикам / Аналитика / Доходность Russia`29, возможно, снизится до 2,25% годовых в перспективе ближайшего месяца - Промсвязьбанк
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22 мая 2020 года 10:32
Доходность Russia`29, возможно, снизится до 2,25% годовых в перспективе ближайшего месяца - Промсвязьбанк
Инвесторы в четверг активизировали покупку евробондов развивающихся стран на ожиданиях восстановления мировой экономики после ослабления карантина, говорится в коммнтарии аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина. Доходность Russia`29 снизилась на 13 б.п. - до 2,38% годовых. "Данную уверенность подкрепила публикация предварительных индексов PMI за май, которые продемонстрировали улучшение деловой активности в развитых странах после резкого провала в апреле (Еврозона, Великобритания, Япония, Австралия), - отмечает эксперт банка. - Несмотря на рост, индексы PMI по-прежнему сигнализируют о рецессии в экономике, что поддерживает ожидания сохранения нулевых и отрицательных ставок мировыми центробанками. Так, инвесторы ожидают перехода базовой ставки ЦБ Англии в отрицательную зону в ноябре-декабре этого года, а на этой неделе страна впервые разместила 3-летние гособлигации с отрицательной доходностью. На фоне притока дешевой ликвидности на глобальный рынок ждем снижения доходности Russia`29 до 2,25% годовых в перспективе ближайшего месяца".
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22 мая 2020 года 18:20
Аналитики BofA Global Research вновь ухудшили прогноз изменения мирового ВВП в текущем году. "Значительные изменения в оценках для США и еврозоны привели к понижению глобального прогноза в 2020 году до минус 4,2%", - сообщается в пресс-релизе банка. Продление карантинных мер, слабый внешний... читать дальше
.22 мая 2020 года 17:52
ГК "ФИНАМ" приостанавливает анализ и отзывает рекомендацию "покупать" для акций Medtronic, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитики ГК считают нецелесообразным сохранять данное вложение в портфелях в остаток текущего года. "Квартальная отчетность Medtronic вызвала разочарование, мы... читать дальше
.22 мая 2020 года 15:46
Котировки акций NVIDIA сохраняют высокий потенциал роста в долгосрочной перспективе, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс" "На наш взгляд, NVIDIA представила сильные финансовые данные за прошедший квартал и дала оптимистичный прогноз на следующий квартал, что окажет поддержку котировкам ее... читать дальше
.22 мая 2020 года 15:21
Ближайшие районы поддержек для Brent и WTI расположены у $33 и $30 соответственно - ИК "Велес Капитал"
Ближайшие районы поддержек для цен на Brent и WTI расположены у $33 и $30 соответственно, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Нефтяной рынок демонстрирует негативный настрой, констатирует аналитик ИК Елена Кожухова. Июльские фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии пятницы в РФ... читать дальше
.22 мая 2020 года 11:08
Пара EUR/USD в краткосрочной перспективе сохраняет потенциал просадки, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах пятницы проседает, продолжая взятое днем ранее направление, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков... читать дальше
.22 мая 2020 года 09:41
Американский фондовый рынок снизился по итогам торгов в четверг. Основные фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу. читать дальше
.21 мая 2020 года 16:23
FinEx MSCI USA IT UCITS ETF за период с последнего обновления рекомендации (в начале декабря) превзошел указанный аналитиками ГК "ФИНАМ" целевой уровень и принес впечатляющую доходность 28,6%, несмотря на пандемию коронавируса и общее падение рынков, сообщается в комментарии аналитика... читать дальше
.21 мая 2020 года 15:24
Возможно, к концу года цена на золото достигнет 1900 долларов за тройскую унцию - Уральский банк реконструкции и развития
Последствия пандемии COVID-19 продолжают держать рынок в напряжении, из-за чего котировки золота продолжают расти, и в конце текущего года цена на золото может составить 1900 долларов за тройскую унцию, говорится в аналитическом материале начальника отдела операций с драгоценными металлами... читать дальше
.21 мая 2020 года 14:09
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Chevron и отмечает, что плюсом компании является ее сильное и стабильное финансовое положение, говорится в комментрии аналитика инвесткомпании Сысоева Вадима. "Chevron представила финансовые результаты за первый квартал 2020 года. Выручка... читать дальше
.21 мая 2020 года 11:49
Риски для нефти - сохраняющиеся трения между США и Китаем и по-прежнему высокое распространение коронавируса - "Нордеа банк"
Сохраняющиеся трения между США и Китаем, а также по-прежнему высокое распространение коронавируса в мире способны вернуть негативные настроения на нефтяной рынок, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent с начала недели выросли более чем на 10% и в моменте торгуются выше отметки... читать дальше
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