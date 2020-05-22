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22 мая 2020 года 10:13
Отток капитала из акций и облигаций РФ удвоился за неделю и составил $210 млн - "БКС Глобал Маркетс"
Отток капитала из акций и облигаций РФ удвоился за неделю, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 14 по 20 мая 2020 года составил $210 млн против оттока $110 млн неделей ранее, по данным EPFR Global. "Отток капитала из фондов акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) продолжается 14 недель подряд: на прошлой неделе из этой категории фондов было выведено $1,6 млрд. Отток капитала из российских фондов акций ускорился до порядка $80 млн, при этом как из активных, так и пассивных фондов. В результате прошлая неделя стала самым негативным периодом для российских акций с марта с точки зрения потоков. В то же время на рынке преобладал оптимизм из-за покупок со стороны локальных инвесторов и знаменитого синдрома упущенной выгоды. Тем не менее вчера мы понизили свою фундаментальную рекомендацию по рынку акций РФ до "держать" (впервые с середины марта), поскольку видим краткосрочные риски снижения, та как глобальное ралли в акциях циклических секторов, скорее всего, окажется краткосрочным", - пишет Смольянинов. Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил порядка $160 млн (пятая неделя оттока) против оттока $120 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $80 млн (крупнейший отток с марта) по сравнению с оттоком $50 млн на предыдущей неделе. "По итогам недели фонды облигаций GEM потеряли $1,2 млрд, тогда как российским фондам удалось привлечь небольшие притоки. Центробанки EM продолжают смягчать свою денежно-кредитную политику, что повышает привлекательность долговых инструментов по сравнению с акциями EM. Однако совокупные оттоки из EM говорят о том, что интерес к облигациям невелик и может быстро выдохнуться, и тогда оттоки рискуют возрасти. Таким образом, на ближайшую перспективу мы с осторожностью оцениваем и перспективы облигаций", - говорится в обзоре. В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый отток капитала в районе $50 млн против притока на уровне $20 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, был зафиксирован приток в пределах $10 млн.
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