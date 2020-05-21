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Главная / Аналитикам / Аналитика / ГК "ФИНАМ" понижает рекомендацию для акций Московской биржи с "покупать" до "держать"
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21 мая 2020 года 17:59
ГК "ФИНАМ" понижает рекомендацию для акций Московской биржи с "покупать" до "держать"
ГК "ФИНАМ" понижает рекомендацию для акций Московской биржи с "покупать" до "держать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. Как отмечает эксперт ГК, с момента рекомендации "Покупать" в марте акции MOEX принесли инвесторам доходность 35% с учетом дивидендов. "Мы ожидаем улучшения финансовых показателей в этом году и выхода на рекордные дивиденды, но после ралли будет сложно показать значительный рост от текущих уровней. Поэтому мы снижаем рекомендацию до "Держать", но повышаем целевую цену на 12 мес. Акции имеет смысл покупать на коррекции", - подчеркивает Н. Малых. Прибыль акционеров повысилась в 1К 2020 на 91% г/г, до 5,9 млрд руб., за счет роста комиссий на 29%, очищенная от резервирования прибыль выросла на 31%, до 6,6 млрд руб. Позитивный эффект также оказала низкая динамика операционных затрат (-1,6% г/г). Финансовые и процентные доходы повысились на 2% г/г. Снижение процентных ставок оказало давление на процентные доходы, но привело к положительной переоценке портфеля долговых бумаг. "Количество розничных счетов к середине мая достигло 5 млн. Прибыль в 2020 году может показать рост на 15% г/г, до 23,3 млрд руб., а дивиденд составить 9,1 руб. По дивидендным показателям (доходности и норме выплат) мы считаем MOEX одной из лучших дивидендных историй в финансовом секторе", - отмечает аналитик "ФИНАМа". Московская биржа - крупнейшая биржевая площадка России. Основные источники прибыли - торговые комиссии и процентные доходы от инвестирования клиентских остатков.
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21 мая 2020 года 16:23
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.21 мая 2020 года 14:09
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.21 мая 2020 года 10:38
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.21 мая 2020 года 09:29
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.21 мая 2020 года 09:12
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.20 мая 2020 года 12:44
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