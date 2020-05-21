Пара USD/RUB останется в коридоре 70-76 до конца мая - ИК "Фридом Финанс"

Пара USD/RUB до конца мая не выйдет из коридора 70-76 руб./долл., отмечается в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.

"Рубль укрепляется на двух факторах, - подчеркивает эксперт. - Во-первых, это рост цены на нефть, во-вторых, это ослабление доллара против других валют. Рост цены на нефть также увязан с ослабление доллара. Одной из причин стали заявления Полсона о рисках инвестиций в доллар. Дополнительным фактором укрепления рубля является высокий спрос на ОФЗ, в том числе, сто стороны нерезидентов на ожиданиях снижения ключевой ставки".

Курс опустился на минимум с 10 марта, и это, по мнению Г. Ващенко, может побудить одних игроков резать позиции в валюте, других, напротив, открывать их. "Полагаю, что объемы торгов возрастут в ближайшие дни. Курс будет реагировать на нефть, а также заявления Эльвиры Набиуллиной (ожидается завтра). По моему мнению, пара USD/RUB до конца мая не выйдет из коридора 70-76", - прогнозирует эксперт ИК "Фридом Финанс".