ETF с привязкой к американскому хай-теку радует инвесторов - ГК "ФИНАМ"

FinEx MSCI USA IT UCITS ETF за период с последнего обновления рекомендации (в начале декабря) превзошел указанный аналитиками ГК "ФИНАМ" целевой уровень и принес впечатляющую доходность 28,6%, несмотря на пандемию коронавируса и общее падение рынков, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Мы по-прежнему рекомендуем вложения в FinEx MSCI USA IT UCITS ETF на ближайший год и сохраняем по FinEx MSCI USA IT UCITS ETF рекомендацию "Покупать"", - указывает эксперт "ФИНАМа".

ETF - это биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий динамику активов, входящих в его портфель, и с максимальной точностью повторяющий доходность соответствующего индекса. FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF (FXIT) с высокой точностью отслеживает динамику соответствующего индекса MSCI USA IT и позволяет инвестировать сразу в целый портфель из акций 90 компаний ИТ-сферы.

Инструмент такого рода является простым и удобным способом вложения российских инвесторов в американский хай-тек, тем более что торгуется на Московской бирже в рублях, отмеячается в комментарии ГК. Особенный интерес данный инструмент представляет для инвесторов, не располагающих временем, возможностями и профессиональными навыками для поиска отдельных акций и самостоятельного формирования портфеля, но интересующихся актуальными вложениями в американском высокотехнологичном секторе.