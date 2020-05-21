Падение доходностей на рынке облигаций и укрепление рубля подогрели интерес локальных игроков к акциям РФ - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 20 мая 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Аналитики пришли к выводу, что падение доходностей на рынке облигаций и укрепление рубля подогрели интерес локальных игроков к акциям РФ. В результате российские розничные инвесторы вновь демонстрируют оптимизм, который приближается к уровням конца апреля, когда он был на многомесячном максимуме.

В то же время эксперты отмечают предварительные признаки открытия коротких позиций в отдельных акциях, но пока ничего существенного на этом фронте, по их мнению, не наблюдается.

Среди институциональных инвесторов в отчетный период покупатели несколько преобладали над продавцами.

"После ралли потенциал роста рынка акций РФ до нашего прогнозного уровня индекса РТС на 12 месяцев сократился до 8%, что не соответствует фундаментальной рекомендации "покупать" - впервые с марта! Рынок оказался в фундаментальной зоне "держать", - говорится в обзоре.

Отток капитала из ETF по итогам прошедшей недели продолжился: российские акции совокупно потеряли $75 млн, при этом оттоки примерно поровну распределились между фондами, ориентированными на Россию, и GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки).

"В целом неделя стала третьим худшим периодом с точки зрения потоков после распродажи в марте. Таким образом, оттоки продолжаются с 9 апреля и за это время достигли $447 млн. Российский рынок акций по-прежнему игнорирует скептицизм глобальных инвесторов и все еще двигается наверх за счет явного оптимизма внутри страны со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов, а также крупных (государственных?) банков. Мы считаем, что это цикличное ралли скоро сойдет на нет, и подтверждаем нейтральный взгляд на рынок на горизонте 3-5 недель", - пишут аналитики.