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21 мая 2020 года 15:24
Возможно, к концу года цена на золото достигнет 1900 долларов за тройскую унцию - Уральский банк реконструкции и развития
Последствия пандемии COVID-19 продолжают держать рынок в напряжении, из-за чего котировки золота продолжают расти, и в конце текущего года цена на золото может составить 1900 долларов за тройскую унцию, говорится в аналитическом материале начальника отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Евгения Афанасьева. "Нарастание неопределенности и кризисных явлений во всем мире подталкивает рост стоимости золота. Кроме того, практически неограниченная финансовая помощь со стороны правительств разных стран должна привести к росту инфляции в конце пандемии, а золото, в свою очередь, является известным антиинфляционным инструментом, и инвесторы традиционно вкладываются в него, стремясь хэджировать свои риски", - отмечает эксперт банка. Сейчас золото торгуется в диапазоне 1732-1752 за тройскую унцию. "Ближайшая цель роста - это отметка в 1800 долларов за унцию, - указывает Е. Афанасьев. - Вполне возможно, что до конца года цена на золото достигнет 1900 долларов за унцию. Уже 15 мая был зафиксирован новый исторический рекорд: 1610 евро за тройскую унцию, в тот же день в ряде валют был достигнут рекорд по стоимости драгметалла, однако пока исторический максимум стоимости золота в долларах США не обновлен". Серебро традиционно выступает в качестве доступной альтернативы золоту, цена этого металла значительно ниже, констатирует эксперт УБРиР, и серебро может являться таким же инструментом защиты от инфляции, как и золото. Соответственно, вслед за золотом растет и серебро. В настоящее время серебро торгуется в коридоре 17 - 17.60 долларов за унцию. Е. Афанасьев не исключает, что стоимость металла вырастет до уровня 20 долларов за унцию в конце года, так как на него существует инвестиционный спрос на основании прогноза по инфляции. По оценкам аналитиков УБРиР, возможная доходность от роста стоимости серебра может быть выше возможной доходности от роста золота. Инвесторы также обращают внимание на индикатор соотношения цены золота и серебра - недавно оно обновило максимум достигнув соотношения 1 к 125 - или 1 унция золота за 125 унций серебра. Инвесторы ожидают уменьшения этого соотношения, что будет обусловлено ростом стоимости серебра.
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