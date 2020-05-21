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21 мая 2020 года 14:59
Переход к модели государственного спонсирования экономики снижает доверие к техническим индикаторам фондовых рынков - Julius Baer
Переход от неолиберальной модели к модели государственного спонсирования экономики снижает доверие к техническим индикаторам фондовых рынков, отмечается в комментарии Julius Baer. "В последнее время технические индикаторы в некоторой мере вынуждали нас занимать оборонительную позицию. Однако важно помнить, как строятся соответствующие модели и в каких условиях они применимы. В нынешней ситуации мы склонны меньше доверять техническим индикаторам, поскольку они отражают динамику изменения баланса спроса и предложения со стороны инвесторов, стремящихся максимизировать свою прибыль. Так как рынки переходят от неолиберальной модели к модели государственного спонсирования экономики, технические показатели могут стать менее репрезентативными, чем раньше", - указывает эксперт банка Ив Бонзон. Несколько дней назад три независимых агентства, которые осуществляют для Julius Baer технический анализ американского фондового рынка, сообщили о возможной скорой консолидации цен после стремительного подъема с минимальных уровней конца марта. Такая консолидация не только возможна, но и крайне необходима для поддержания на рынке долгосрочного восходящего тренда, уверен Ив Бонзон. "При анализе рынков мы используем три категории показателей: 1) потоки и технические показатели, 2) ликвидность и 3) фундаментальные показатели, такие как экономический рост, инфляция, доходы и денежные потоки. C тех пор, как мы вступили в сегодняшнюю антропогенную рецессию, ликвидности было достаточно благодаря политике смягчения в Китае, ЕС и США, а также незамедлительной реакции центральных банков в виде множества дополнительных послаблений и вливаний", - отмечает эксперт. Фундаментальные факторы проявляются в течение более длительного периода времени, и нас не должны беспокоить результаты 2020 года, полагает Ив Бонзон. Важнее то, как доходы будут восстанавливаться, начиная со следующего года. "Индекс S&P 500, находящийся на уровне 2930 пунктов, подразумевает снижение доходов в 2020 году на 35%, за которым последует 5% совокупное годовое восстановление до уровня в 170 долларов США на единицу индекса к 2025 году с 5% премией за риск по акциям. Если восстановление доходов будет происходить быстрее (+10% в год) и достигнет 190 долларов США на единицу индекса к 2025 году, то равновесное значение индекса S&P 500 составит около 3200 пунктов (на 10% выше текущего уровня)", - указывает эксперт Julius Baer.
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