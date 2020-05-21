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21 мая 2020 года 14:33
Рубль в ближайшие дни может достичь 70 руб./$1 - Sberbank CIB
Рубль уверенно укрепляется и в ближайшие дни может достичь 70 за доллар, но в четверг возьмет паузу, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Пара USD/RUB в среду утром держалась около отметки 72,6 за доллар, на которой находилась мощная поддержка. Вечером рубль еще укрепился на 0,5% до 71,1 за доллар на новостях о том, что российское правительство рассматривает возможность приостановить действие бюджетного правила, чтобы нарастить расходы. "Вероятно, это значит, что Минфин хочет взять дополнительные средства из ФНБ на финансирование расходов в этом и следующем году, - полагают аналитики Sberbank CIB. - Рост рубля отражает ожидания рынка по увеличению продаж валюты из ФНБ (либо снижению ее покупок, если цена на нефть будет выше базового уровня) в этот период". Однако эксперты банка не уверены, что эти операции повлияют на рубль. Например, в 2015-2018 гг. Минфин ежегодно продавал Банку России валюту из ФНБ на 1 трлн руб., причем последний не продавал ее на рынке, а конвертировал внутри своего баланса, что по итогам расходов Минфина приводило к увеличению ликвидности, но было нейтрально для рубля. Таким образом, без появления подробностей об изменении бюджетного правила пока рано судить, как это повлияет на рубль, делают вывод аналитики Sberbank CIB. Рубль в четверг несколько корректируется после вчерашнего стремительного укрепления до 71,2-71,3. "Мы не исключаем, что в краткосрочной перспективе его курс может достичь 70 за доллар, но сегодня, скорее всего, возьмет паузу на фоне не слишком оптимистичных данных о состоянии крупнейших экономик мира", - заключают аналитики Sberbank CIB. В четверг будут опубликованы предварительные индексы PMI для еврозоны и США, а также данные о первичных заявках на пособие по безработице в США за прошлую неделю. "Учитывая, что ослабление карантинных ограничений началось не так давно, эти данные вряд ли существенно улучшатся, в результате чего инвесторы могут зафиксировать прибыль по длинным позициям в рискованных активах, в том числе и в рубле, который может отступить до 71,5", - прогнозируют эксперты банка.
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