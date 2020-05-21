ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Chevron и отмечает, что плюсом компании является ее сильное и стабильное финансовое положение, говорится в комментрии аналитика инвесткомпании Сысоева Вадима.

"Chevron представила финансовые результаты за первый квартал 2020 года. Выручка и чистая прибыль оказались лучше ожиданий. Кроме того, добыча нефти и газа шестой квартал подряд превысила отметку 3 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Плюсом компании Chevron является ее сильное и стабильное финансовое положение. Так, в первом квартале денежный поток от операционной деятельности составил $4,7 млрд, свободный денежный поток - $1,62 млрд, а денежные средства и их эквиваленты в отчетном периоде - $8,49 млрд, по сравнению с $5,686 млрд годом ранее. Дополнительным плюсом для Chevron является высокая дивидендная доходность, которая на текущий момент составляет 5,6%. Мы сохраняем по акциям Chevron рекомендацию "Покупать"", - отмечает В. Сысоев.

Chevron - одна из крупнейших в мире нефтегазовых компаний. Основной конкурент - Exxon Mobil, пока еще сохраняющий лидерство в американской отрасли.

Доказанные запасы нефти Chevron по итогам 2019 года составляют более 11,5 млрд баррелей, компания добывает более 3 млн баррелей нефти ежедневно. Chevron является мировым лидером по производству премиальных базовых масел высокой степени очистки.

У Chevron продолжает сохраняться низкий коэффициент задолженности (debt ratio), составляющий 13,75%, тогда как среднее значение по отрасли более 35%, что, в свою очередь, говорит о финансовой устойчивости компании. Показатель Debt/EBITDA - 0,76 (по сравнению с 1,18 у Exxon Mobil), указывается в комментарии ГК "ФИНАМ".