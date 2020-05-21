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Главная / Аналитикам / Аналитика / ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Chevron
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21 мая 2020 года 14:09
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Chevron
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Chevron и отмечает, что плюсом компании является ее сильное и стабильное финансовое положение, говорится в комментрии аналитика инвесткомпании Сысоева Вадима. "Chevron представила финансовые результаты за первый квартал 2020 года. Выручка и чистая прибыль оказались лучше ожиданий. Кроме того, добыча нефти и газа шестой квартал подряд превысила отметку 3 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Плюсом компании Chevron является ее сильное и стабильное финансовое положение. Так, в первом квартале денежный поток от операционной деятельности составил $4,7 млрд, свободный денежный поток - $1,62 млрд, а денежные средства и их эквиваленты в отчетном периоде - $8,49 млрд, по сравнению с $5,686 млрд годом ранее. Дополнительным плюсом для Chevron является высокая дивидендная доходность, которая на текущий момент составляет 5,6%. Мы сохраняем по акциям Chevron рекомендацию "Покупать"", - отмечает В. Сысоев. Chevron - одна из крупнейших в мире нефтегазовых компаний. Основной конкурент - Exxon Mobil, пока еще сохраняющий лидерство в американской отрасли. Доказанные запасы нефти Chevron по итогам 2019 года составляют более 11,5 млрд баррелей, компания добывает более 3 млн баррелей нефти ежедневно. Chevron является мировым лидером по производству премиальных базовых масел высокой степени очистки. У Chevron продолжает сохраняться низкий коэффициент задолженности (debt ratio), составляющий 13,75%, тогда как среднее значение по отрасли более 35%, что, в свою очередь, говорит о финансовой устойчивости компании. Показатель Debt/EBITDA - 0,76 (по сравнению с 1,18 у Exxon Mobil), указывается в комментарии ГК "ФИНАМ".
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21 мая 2020 года 16:23
FinEx MSCI USA IT UCITS ETF за период с последнего обновления рекомендации (в начале декабря) превзошел указанный аналитиками ГК "ФИНАМ" целевой уровень и принес впечатляющую доходность 28,6%, несмотря на пандемию коронавируса и общее падение рынков, сообщается в комментарии аналитика... читать дальше
.21 мая 2020 года 15:24
Возможно, к концу года цена на золото достигнет 1900 долларов за тройскую унцию - Уральский банк реконструкции и развития
Последствия пандемии COVID-19 продолжают держать рынок в напряжении, из-за чего котировки золота продолжают расти, и в конце текущего года цена на золото может составить 1900 долларов за тройскую унцию, говорится в аналитическом материале начальника отдела операций с драгоценными металлами... читать дальше
.21 мая 2020 года 11:49
Риски для нефти - сохраняющиеся трения между США и Китаем и по-прежнему высокое распространение коронавируса - "Нордеа банк"
Сохраняющиеся трения между США и Китаем, а также по-прежнему высокое распространение коронавируса в мире способны вернуть негативные настроения на нефтяной рынок, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent с начала недели выросли более чем на 10% и в моменте торгуются выше отметки... читать дальше
.21 мая 2020 года 11:26
Курс EUR/USD может пойти на снижение, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах четверга проседает после укрепления днем ранее, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. В Старом Свете в... читать дальше
.21 мая 2020 года 10:38
Аналитики "Алор Брокер" считают, что для движения нефти в район 40 долларов за баррель абсолютно нет фундаментальных поводов, говорится в комментарии компании. "Нефть пытается закрепиться выше сопротивления в районе 36 долларов за баррель, но, судя по всему, сил для этого крайне мало. В... читать дальше
.21 мая 2020 года 09:29
Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным подъемом. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются незначительно и без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.21 мая 2020 года 09:12
Рынок акций США, с фундаментальной точки зрения, с учетом текущих проблем американской и мировой экономик слишком далеко забежал вперед, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Американские биржевые площадки по итогам торгов среды закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,67%... читать дальше
.20 мая 2020 года 15:13
Спрос на защитные активы может сохраниться в преддверии публикации предварительных индексов PMI для развитых стран за май - Sberbank CIB
Спрос на защитные активы на рынках может сохраниться в преддверии публикации предварительных индексов PMI для развитых стран за май, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Мы считаем, что в течение среды желтый металл вполне может... читать дальше
.20 мая 2020 года 12:44
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Alexion Pharmaceuticals и указывает, что фундаментальная недооцененность акций Alexion подкрепляет конструктивные ожидания по инструменту на ближайший год, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Акции Alexion... читать дальше
.20 мая 2020 года 11:11
Единая европейская валюта торгуется в среду утром на положительной территории, продолжая тенденцию вторника, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев. "На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD торгуется в рамках симметричного треугольника, причем цена находится... читать дальше
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