Рубль по отношению к доллару может вернуться на уровень 70 и ниже - ИК "Велес Капитал"

Ключевые факторы для укрепления рубля в ближайшие дни останутся в силе, поэтому у отечественной валюты есть хорошая возможность для полноценного возвращения на уровни в 70 рублей за доллар и ниже, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Рубль в четверг продолжает укрепление, несмотря на рост индекс доллара и смешанную динамику валют на развивающихся рынках, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал". Поддержку отечественной валюте оказывают цены на нефть: стоимость марки Brent обновила максимум с 11 марта и продолжает торговаться выше 36 долларов за баррель.

Специалист также обращает внимание, что на внутреннем рынке инвесторы по-прежнему поддерживают спрос на рубль в связи с интересом к рублевым облигациям. Так, в среду Минфин разместил за день очередной рекордный объем ОФЗ. При этом новые комментарии главы ЦБ о сохранении курса мягкой процентной политики и замедление недельной инфляции до нулевого уровня повышают вероятность более агрессивного снижения ключевой ставки на ближайшем заседании в июне, стимулируя дальнейшие покупки ОФЗ, указывает Ю. Кравченко.

Также укреплению рубля способствует постепенная активизация валютных продаж со стороны экспортеров в рамках подготовки к основным налоговым платежам в предстоящий понедельник (предварительные расчеты, вероятно, пройдут уже в пятницу).

"В ближайшие дни ключевые факторы для укрепления рубля останутся в силе, поэтому у отечественной валюты есть хорошая возможность для полноценного возвращения на "докризисные" уровни в 70 руб. и ниже. Общий настрой на глобальных рынках в целом также остается благоприятным, и в условиях постепенного выхода мировой экономики из карантина кардинально ухудшить "аппетит" инвесторов к риску могут лишь риски появления второй волны пандемии", - пишет Юрий Кравченко.