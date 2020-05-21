Дивиденд на акцию QIWI может находиться в диапазоне $1,0-1,2 с дивидендной доходностью соответственно на уровне 7-8% - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка считают, что дивиденд на акцию QIWI может находиться в диапазоне $1,0-1,2 с дивидендной доходностью соответственно на уровне 7-8%, говорится в обзоре банка.

Компания выплатит $0,14 на акцию по итогам 1К20 (при дивидендной доходности на уровне 1% при текущей цене акций), что ниже $0,22 на акцию, которые компания заплатила по итогам 4К19 и $0,28 на акцию, выплаченных по итогам каждого из трех кварталов прошлого года. Дата закрытия реестра назначена на 2 июня 2020 г. Компания все еще нацелена на распределение 50% скорректированной чистой прибыли в форме дивидендов на квартальной основе по итогам этого года.

"По нашим оценкам, дивиденд на акцию QIWI может находиться в диапазоне $1,0-1,2 с дивидендной доходностью соответственно на уровне 7-8%", - указывают в Альфа-банке.

QIWI в среду представила финансовые результаты за 1К20. EBITDA соответствует консенсус-прогнозу рынка, несмотря на то, что выручка несколько превзошла его, отмечают аналитики Альфа-банка. Цифры свидетельствуют о первоначальном влиянии пандемии Covid-19 на основные бизнес-вертикали, в том числе на замедление роста в сегменте платежных сервисов всего до 10% г/г и на отсутствие заметных улучшений в части рентабельности проекта "Совесть" на фоне ухудшения качества кредитов и роста отчислений в резервы, что откладывает выход проекта на уровень безубыточности до 2021 г.

Рокетбанк остается нагрузкой для компании – его убыток составил 0,66 млрд руб. за квартал. "Хотя представленный в конце марта прогноз на 2020 г. подтвержден, менеджмент теперь с большей осторожностью смотрит на динамику бизнеса после 2К20. Мы ожидаем, что акции компании по-прежнему будут отставать от своих аналогов в секторе в краткосрочной перспективе", - пишут специалисты Альфа-банка.