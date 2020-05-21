Риски для нефти - сохраняющиеся трения между США и Китаем и по-прежнему высокое распространение коронавируса - "Нордеа банк"

Сохраняющиеся трения между США и Китаем, а также по-прежнему высокое распространение коронавируса в мире способны вернуть негативные настроения на нефтяной рынок, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Контракты на Brent с начала недели выросли более чем на 10% и в моменте торгуются выше отметки $36/bbl, констатируют аналитики "Нордеа банка".

Поддержку нефтяному рынку оказывают оптимистичные настроения на финансовых рынках и повышенный "аппетит" к рисковым активам в условиях сообщений о восстановлении мировой экономической активности. Кроме того, запасы нефти в США снизились вторую неделю подряд: в среду Минэнерго США сообщило о снижении запасов сырой нефти в Штатах на 5 mb, что свидетельствует о постепенном восстановлении спроса на сырье. Наконец, отмечают специалисты банка, продолжила постепенно сокращаться и добыча нефти в США (на прошлой неделе еще на 0,1 mbd). В результате на нефтяном рынке царят весьма оптимистичные настроения.

"В качестве риска для нефтяных котировок отметим сохраняющиеся трения между США и Китаем, а также по-прежнему высокое распространение коронавируса в мире. Эти факторы способны вернуть негативные настроения на нефтяной рынок", - пишут аналитики "Нордеа банка".