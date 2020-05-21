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21 мая 2020 года 11:00
Рост рубля в последние дни был во многом обусловлен внешними факторами и портфельными потоками в акции и облигации - РФПИ
Рост рубля в последние дни был во многом обусловлен внешними факторами и портфельными потоками в российские акции и облигации, отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Экспортеры оставались скорее в выжидательной позиции, но их продажи на рынке могут активизироваться в ближайшее время, ведь на следующей неделе им предстоят пусть и пониженные, но все же выплаты основных майских налогов. "Более важной для среднесрочных и долгосрочных перспектив рубля является обсуждаемая в правительстве (судя по сообщениям в СМИ) возможность приостановки бюджетного правила на 2020-21 гг. Если это произойдет, то регулярные операции по покупке (при нефти выше $42,4) и продаже валюты (при нефти ниже $42,4) могут быть сокращены или вовсе приостановлены. Более того, основной смысл бюджетного правила заключается в ограничении возможностей правительства использовать дополнительные нефтегазовые доходы на финансирование расходов, то есть объем расходов был практически зафиксирован. В случае отмены правила расходы можно будет увеличивать, вероятно, не только за счет текущих нефтегазовых доходов сверх $42,4, но и за счет использования части ликвидных активов ФНБ ($115 млрд или 7,4% от официального прогноза ВВП на этот год). Это необходимо для расширения масштаба антикризисного пакета правительства без угрозы чрезмерного наращивания госдолга. Но это будет означать и риск дополнительных нетто-продаж валюты от Минфина. ЦБ также планировал продавать валюту, полученную за Сбербанк, - указывает Дмитрий Полевой. - В итоге возможен дополнительный рост рубля, который поможет снижению инфляции, но усложнит восстановление экспорта. Также неизвестно, как это решение будет встречено ЦБ (смягчение бюджетной политики может повлиять на темпы снижения ставки ЦБ) и инвесторами, ведь бюджетное правило обеспечивало общую макроэкономическую стабильность и снижало чувствительность рубля и экономики к колебаниям цен на нефть".
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