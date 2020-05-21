Нет фундаментальных поводов для движения нефти в район $40 за баррель - "Алор Брокер"

Аналитики "Алор Брокер" считают, что для движения нефти в район 40 долларов за баррель абсолютно нет фундаментальных поводов, говорится в комментарии компании.

"Нефть пытается закрепиться выше сопротивления в районе 36 долларов за баррель, но, судя по всему, сил для этого крайне мало. В частности, в среду "быки" как-то уж совсем инертно отреагировали на позитивную статистику по запасам от Минэнерго США. Однако в четверг эти данные поддерживают котировки нефти в ходе торгов в Азии. Не исключено, что с открытием европейских площадок нефть начнет потихоньку дешеветь, - отмечает аналитик Алексей Антонов. - В случае закрепления нефти выше сопротивления, вроде бы, ей будет открыта дорога на движение в район 40 долларов за баррель, однако для этого абсолютно нет фундаментальных поводов. Кратковременный забег котировок к "круглой" отметке возможен, но закрепиться там нефть сможет лишь при возобновлении функционирования мировой экономики практически на полную мощности и при дальнейшем сокращении добычи крупнейшими нефтяными державами".