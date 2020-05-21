Веских причин для распродаж акций нет, но и поводов для восходящего тренда не наблюдается - "Алор Брокер"

Каких-то веских причин для распродаж акций нет, от этого сдерживает огромная ликвидность финансовых рынков, но и поводов для начала нового восходящего тренда также не наблюдается, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Поэтому слабый подъем рынков так и будет сопровождаться частыми фиксациями прибыли, отмечает аналитик Алексей Антонов.

Индекс Мосбиржи на днях пробил вверх не очень четкий "боковик", и теперь район 2700-2720 выступит поддержкой. Пока не видно поводов для ухода рублевого индикатора рынка под поддержку, считает А. Антонов.