Пара доллар/рубль сохранит позиции в диапазоне 71-71,5 - Промсвязьбанк

Рубль в начале сессии четверга, несмотря на продолжающийся рост цен на нефть, может несколько ослабнуть по отношению к основным мировым валютам, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Поводом к продажам послужит снижение интереса инвесторов к валютам EM, указывает главный аналитик банка Богдан Зварич, в результате чего пара доллар/рубль отыграет часть потерь, однако сохранит позиции в диапазоне 71-71,5 рубля. В дальнейшем российская валюта попытается отыграть потери благодаря внутренним факторам. Однако движение рубля во второй половине дня определит статистика, что может привести к дальнейшему восстановлению американской валюты, отмечает Б. Зварич.