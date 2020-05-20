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20 мая 2020 года 18:47
Спрос на дивидендные бумаги может вырасти на фоне снижения ставки ЦБ - "Открытие Брокер"
Инвесторам в период нестабильности на рынке стоит обратить внимание на дивидендные акции, которые сейчас можно приобрести по приемлемым ценам, отметил ведущий аналитик отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Андрей Кочетков в рамках онлайн-конференции конференции "Российский рынок - май повышенных рисков". Настроения на рынках меняются с каждым днем. Инвесторы продолжают оценивать макростатистику, отчеты эмитентов и рекомендации по дивидендам, а также следят за ситуацией с распространением коронавируса. По мнению Андрея Кочеткова, на фоне постепенного выхода из карантина инвесторам стоит уже сейчас отбирать акции для долгосрочных инвестиций: "Не стоит инвестировать в акции с плохой историей выплат акционерам. Необходимо сторониться компаний, у которых наблюдается постоянный рост долга при низкой эффективности его использования. Также мало смысла в инвестировании в компании, чей бизнес имеет отрицательный денежный поток. И, наконец, не стоит класть все яйца в одну корзину". В этой связи стоит обращать внимание на бумаги с хорошей дивидендной историей, так как в условиях снижения ставок они принесут возврат инвестиций и обеспечат умножение капитала при переоценке доходностей. "Среди таких бумаг можно назвать "Газпром", "ЛУКОЙЛ", ФСК ЕЭС и МТС. Также можно ждать неплохого увеличения денежного потока от "Ростелекома" в связи с расширением бизнеса. Динамично должен развиваться Yandex", - отметил аналитик. Весь российский рынок в целом имеет потенциал восстановления, но, вероятно, стоит обратить внимание на цикличные отрасли, считает эксперт: "Сегодня бумаги металлургов находятся вне предпочтений инвесторов по вполне логичным основаниям. Однако восстановление экономики произойдет с неизбежностью, и данная отрасль вновь заработает в полную силу. Инвесторам нужно пристально отслеживать ситуацию в бумагах "Северстали", ММК и НЛМК". Для долгосрочного инвестирования отлично подойдут акции электроэнергетиков. "Прежде всего, это сетевые компании "ФСК ЕЭС" и некоторые региональные дочки "Россетей". Также в наш первый список дивидендных идей входят ОГК-2 и привилегированные бумаги "Ленэнерго". В принципе, весь сектор несколько застоялся, отложив переоценку доходности на более стабильные времена", - констатировал Андрей Кочетков. Несмотря на активные покупки акций нефтяников со стороны инвесторов, отрасль еще не скоро выйдет на прежние уровни по прибыли, предполагает эксперт: "Надежды связаны с восстановлением спроса до прежних объемов, но этот процесс может затянуться. Поэтому для нефтяников будет благом, если цена вернется к 40-50 долларам за баррель к концу года. Кроме того, в секторе есть потенциал сокращения расходов. На днях глава "Роснефти" заявил о сокращении капиталовложений в текущем году на 21% или около 200 млрд рублей. Для нефтяной отрасли это даже более важная новость, чем административное сокращение добычи". По мнению аналитика, на среднесрочном горизонте отличные перспективы у "Детского мира" и "Фосагро": "Проблема любой компании розничного сектора состоит в динамике доходов населения. "Детский мир" рос, занимая свою нишу, но в дальнейшем его результаты будут определяться тем, сколько денег у покупателей. Вполне очевидно, что в обозримой перспективе денег этих будет достаточно мало. Хотя в своем сегменте розничной торговли товаров для детей "Детский мир" является чемпионом. "Фосагро", как экспортер, существенно выигрывает от ослабления рубля. Также компания прошла пик инвестиционной программы, показала рекордные операционные показатели за I квартал 2020 года".
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