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20 мая 2020 года 18:24
Фаворитами для среднесрочных и долгосрочных инвестиций остаются нефтяные компании - ИК "Велес Капитал"
Фаворитами для среднесрочных и долгосрочных инвестиций остаются нефтяные компании, считает заместитель начальника отдела инвестиционного консультирования ИК "Велес Капитал" Ярослав Калугин. Российский рынок вновь проникся оптимистичными настроениями: рост нефти, укрепление рубля к доллару, а также смягчение монетарной политики мировыми ЦБ и частичное снятие ограничительных мер в США и Европе заставляют инвесторов пристальнее приглядываться к подешевевшим бумагам в поиске удачного момента покупки, отметил эксперт в рамках онлайн-конференции "Российский рынок - хрупкий рост с закрытыми глазами". Комментируя ситуацию на российском рынке акций, эксперт ИК "Велес Капитал" отметил, что в фаворитах для среднесрочных и долгосрочных инвестиций остаются нефтяные компании, и в особенности Лукойл, придерживающийся максимально прозрачной корпоративной политики по отношению к своим акционерам. В отношении других "китов" российского рынка, эксперт был менее оптимистичен. Polymetal, по мнению Ярослава Калугина, отыграл большую часть роста стоимости золота и связанных с этим позитивных ожиданий. Бумаги ГМК сильно зависят от спроса на палладий, и тут инвестора могут ожидать сюрпризы. "Палладий я бы рассматривал все же как промышленный металл, так как основной спрос (около 80%) приходится на автомобильные катализаторы, что с учетом кризиса не является стабильной компонентой, - считает эксперт ИК. - На рынке палладия на CME очень сильно упал открытый интерес и позиции участников, металл стал очень неликвидным. Поэтому нельзя исключать, что ценами попросту манипулируют и держат на высоком уровне. Соответственно, провалиться они могут резко и внезапно - это не обязательно должно произойти, но учитывать все же стоит, поскольку без вклада неестественно высоких цен на палладий ГМК стоил бы значительно дешевле". Отвечая на вопрос о долгосрочных инвестициях по принципу buy&hold, эксперт ИК "Велес Капитал" отметил перспективность компаний с высокими дивидендами и относительно стабильными показателями как в рублях, так и в долларах. "На российском рынке это акции нефтегазового сектора и, конечно же, МТС. В США - такие компании, как AT&T и табачные компании: Philip Morris, Altria, British American Tobacco. На текущий момент все четыре не являются любимчиками инвесторов, потому и предлагают высокую доходность и стоят фундаментально недорого". По мнению Ярослава Калугина, с растущими технологическими компаниями необходимо проявлять осторожность: "Это очень сильный сектор, но из-за этого он также сильно перегрет. Если упустить момент, когда этот тренд переломится, можно потерять очень много, так как некоторые из этих компаний стоят безумно дорого по мультипликаторам (например, NVIDIA, c EV/EBITDA около 50)".
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20 мая 2020 года 15:13
Спрос на защитные активы может сохраниться в преддверии публикации предварительных индексов PMI для развитых стран за май - Sberbank CIB
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