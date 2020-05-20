.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 не изменился по итогам ребалансировки, как и ожидалось
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
20 мая 2020 года 17:48
Список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 не изменился по итогам ребалансировки, как и ожидалось
(добавлены 3-5-й абзацы) Список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, по итогам ребалансировки не изменился, говорится в сообщении индексного провайдера MSCI, как и ожидалось. Топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по-прежнему включает "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Сбербанк (MOEX: SBER) и "Норильский никель" (MOEX: GMKN). "Как и ожидалось, топ-4 бумаг в составе индекса не изменился. Вместе с тем число бумаг в индексе Russia 10/40 было понижено до 22 из-за исключения привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) из индекса MSCI Russia Standard. Веса оставшихся в индексе бумаг будут соответствующим образом скорректированы", - говорится в обзоре аналитиков "БКС Глобал Маркетс" Юлии Голдиной, Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. "По итогам ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 больше всего был повышен вес "Газпрома" (плюс 111 базисных пунктов - 9,47%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (плюс 54 базисных пункта - до 4,73%), "Норильского никеля" (плюс 33 базисных пункта - до 9,47%), X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (плюс 33 базисных пункта - до 4,73%) и "Полюса" (MOEX: PLZL) (плюс 32 базисных пункта - до 4,73%). Кроме того, наибольшее понижение веса было в бумагах "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (минус 42 базисных пункта - до 3,38%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (минус 42 базисных пункта - до 3,43%), НЛМК (MOEX: NLMK) (минус 40 базисных пунктов - до 3,25%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (минус 36 базисных пунктов - до 4,73%)", - говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. Все изменения вступят в силу на закрытие торгов 29 мая. Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность. Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.
.
20 мая 2020 года 15:13
Спрос на защитные активы может сохраниться в преддверии публикации предварительных индексов PMI для развитых стран за май - Sberbank CIB
Спрос на защитные активы на рынках может сохраниться в преддверии публикации предварительных индексов PMI для развитых стран за май, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Мы считаем, что в течение среды желтый металл вполне может... читать дальше
.20 мая 2020 года 12:44
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Alexion Pharmaceuticals и указывает, что фундаментальная недооцененность акций Alexion подкрепляет конструктивные ожидания по инструменту на ближайший год, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Акции Alexion... читать дальше
.20 мая 2020 года 11:11
Единая европейская валюта торгуется в среду утром на положительной территории, продолжая тенденцию вторника, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев. "На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD торгуется в рамках симметричного треугольника, причем цена находится... читать дальше
.20 мая 2020 года 10:45
Рынок закладывает оптимистичные ожидания в нефтяные цены на фоне снижения запасов и возобновления экономической деятельности по всему миру, отмечается в комментарии ITI Capital. "Цены на нефть выросли в среду ввиду признаков улучшения спроса и сокращения американских запасов сырой нефти. За... читать дальше
.20 мая 2020 года 10:17
Краткосрочно волна роста на рынке нефти может продолжиться, но закрепиться выше $36 без новых позитивных драйверов Brent будет непросто, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Нефтяные котировки во вторник оставались стабильны после ралли предыдущих дней. Фьючерсы на... читать дальше
.20 мая 2020 года 09:42
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в среду. Цены на нефть в среду умеренно повышаются. читать дальше
.19 мая 2020 года 18:06
ГК "ФИНАМ" понижает рекомендацию для акций ОГК-2 с "покупать" до "держать", отмечая, что их текущая биржевая стоимость близка к обоснованной, сообщается в комментарии инвесткомпании. "COVID-19 и кризис затронут все энергокомпании в этом году в той или ной степени. Мы считаем, что ОГК-2 будет... читать дальше
.19 мая 2020 года 17:40
Достигнутая канцлером Германии Меркель и президентом Франции Макроном принципиальная договоренность о финансировании полутриллионного пакета восстановительных мер из бюджета ЕС вызвала крутое ралли евро, сообщается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Тогда же к... читать дальше
.19 мая 2020 года 16:50
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по золоту, так как считают возможность дальнейшего роста ограниченной, сообщается в комментарии компании. "Котировки золота вырвались из своего недавнего диапазона и выросли до новых многолетних максимумов. Похоже, что преодоление верхней... читать дальше
.19 мая 2020 года 16:27
Аналитики Julius Baer в ближайшей перспективе ожидают дальнейшего роста котировок нефти, сообщается в комментарии компании. Цены на нефть подскочили до 35 долларов США за баррель, поскольку сочетание "бычьих" настроений и позитивных фундаментальных факторов обеспечивает сильную поддержку,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.