Цели роста индекса Мосбиржи располагаются на уровнях 2800-2850 пунктов - ГК "ФИНАМ"

Индекс Мосбиржи в среду совершил прорыв уровня 2700 пунктов, отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. "Такой импульс сопровождается закрытием коротких позиций. Дальнейшее движение рублевого индикатора будет зависеть от того, сможет ли он удержаться над уровнями 2720-2700 пунктов. Цели роста располагаются на уровнях 2800-2850 пунктов", - пишет он в комментарии компании.