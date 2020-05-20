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20 мая 2020 года 16:02

Sova Capital снизил оценку акций Сбербанка и GDR ВТБ на 24-29%, но подтвердил рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозные цены обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка (MOEX: SBER) и глобальных депозитарных расписок (GDR) ВТБ (MOEX: VTBR) на 24-29%, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Андрея Михайлова.

Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Самым главным катализатором для бумаг Сбербанка и ВТБ является снижение новых случаев COVID-19, которое уже началось в Москве и может быть достигнуто в целом по России в июне", - пишет Михайлов.

При этом аналитик подчеркивает, что, по его мнению, у котировок GDR ВТБ потенциал роста выше, чем у акций Сбербанка. "Отношение к ВТБ у рынка в целом более осторожное, чем к Сбербанку. Однако мы ожидаем, что в течение ближайших двух кварталов отношение инвесторов к ВТБ улучшится", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Сбербанк - 227,0 (текущая цена - 189,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сбербанк прив. - 215,0 (текущая цена - 174,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ВТБ (в долларах США) - 1,50 (текущая цена - 0,93), рекомендация - покупать.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Сбербанк России,  Банк ВТБ


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