Альфа-банк позитивно оценивает финансовые результаты Ростелекома за 1К20 по МСФО

Финансовые результаты Ростелекома за 1К20 по МСФО показывают сильные тренды, риски и новые возможности в результате пандемии Covid-19 уравновешивают друг друга, говорится в обзоре Альфа-банка.

Компания Ростелеком во вторник представила сильные финансовые результаты за 1К20 по МСФО, которые, на взгляд экспертов Альфа-банка, демонстрируют продолжение нормальных трендов в сегменте фиксированной связи и продолжающийся рост выручки в двузначном выражении в сегменте мобильной связи Tele2 Россия, которая сейчас является наиболее значимым источником выручки группы (на ее долю приходится 34% общей выручки).

"Консолидированная выручка соответствует консенсус-прогнозу, а EBITDA на 3% опережает его. Потенциальное влияние пандемии Covid-19 на результаты компании проявляется в некотором риске снижения спроса со стороны клиентов малого и среднего бизнеса и госзаказчиков, однако, с другой стороны, в результате пандемии появились дополнительные возможности для роста цифрового бизнеса. Компания планирует представить прогноз роста объединенного бизнеса фиксированной и мобильной связи в ходе объявления финансовых результатов за 2К20. Мы считаем, что акции RTKM являются надежной защитной инвестицией в ТМТ-секторе и предлагают дивидендную доходность на уровне 6-7%, тогда как единственный риск для инвесторов связан с ограниченной ликвидностью этих бумаг", - отмечают аналитики Альфа-банка.