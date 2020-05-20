ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Alexion Pharmaceuticals и указывает, что фундаментальная недооцененность акций Alexion подкрепляет конструктивные ожидания по инструменту на ближайший год, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Акции Alexion Pharmaceuticals с начала года понесли гораздо меньшие потери, чем американский рынок в целом, - отмечает З. Саидова. - Мы считаем, что в 2020 году у Alexion есть все шансы перегнать рынок по доходности благодаря дальнейшему улучшению показателей операционной деятельности и поступлению позитивных новостей с фронта научных разработок и клинических испытаний.

Представленная компанией отчетность за первый квартал не вызвала у нас опасений по поводу перспектив Alexion в условиях пандемии.

Выраженная фундаментальная недооцененность акций Alexion подкрепляет наши конструктивные ожидания по инструменту на ближайший год. Мы сохраняем по акциям Alexion Pharmaceuticals рекомендацию "Покупать"".

Alexion Pharmaceuticals - американская биофармацевтическая компания, разрабатывающая и выпускающая препараты преимущественно от редких заболеваний, основана в 1992 году. Рыночная капитализация Alexion Pharmaceuticals составляет $22,62 млрд. Наиболее известный и зарекомендованный препарат компании - Soliris (eculizumab) для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии и атипичного гемолитико-уремического синдрома. Другие коммерциализированные препараты компании - Ultomiris, Strensiq и Kanuma.