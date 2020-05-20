Возможный диапазон для рубля на среду составит 72,25-72,75/USD - РФПИ

Значительная часть оптимизма уже отыграна рублем, поэтому дальнейшие изменения будут во многом определяться тональностью новостных потоков, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. В этих условиях эксперт не исключает возможности увидеть рубль в среду в диапазоне 72,25-72,75/USD.

"Слабость доллара на мировом рынке, уверенный рост цен на нефть и глобальный risk-on обеспечили вовторник достаточный импульс для роста почти всех без исключения ЕМ валют, - комментирует Д. Полевой. - Однако рост рубля на 0,24% обеспечил российской валюте позиции в середине списка. Присутствие экспортных продаж в преддверии налоговых выплат и потоков от нерезидентов, восстанавливающих позиции в российских облигациях и акциях, продолжает поддерживать рубль. Сегодняшние аукционы Минфина (два традиционных выпуска и один инфляционный линкер) способны поддержать спрос на рубль. Тем не менее, есть и спрос на валюту, который не позволяет рублю двигаться быстро к новым локальным максимумам. Полагаем, что значительная часть оптимизма уже отыграна рублем, поэтому дальнейшие изменения будут во многом определяться тональностью новостных потоков. В этих условиях не исключаем увидеть рубль в среду в диапазоне 72,25-72,75/USD".