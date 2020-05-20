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Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятно локальное коррекционное движение пары EUR/USD в направлении 1,09-1,0915 - ГК "ФИНАМ"
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20 мая 2020 года 11:11
Вероятно локальное коррекционное движение пары EUR/USD в направлении 1,09-1,0915 - ГК "ФИНАМ"
Единая европейская валюта торгуется в среду утром на положительной территории, продолжая тенденцию вторника, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев. "На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD торгуется в рамках симметричного треугольника, причем цена находится около его верхней границы в районе 1,0960. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении, но еще далеки от зоны перепроданности, поэтому ожидается локальное коррекционное движение в направлении 1,09-1,0915", - отмечает он в своем комментарии.
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20 мая 2020 года 15:13
Спрос на защитные активы может сохраниться в преддверии публикации предварительных индексов PMI для развитых стран за май - Sberbank CIB
Спрос на защитные активы на рынках может сохраниться в преддверии публикации предварительных индексов PMI для развитых стран за май, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Мы считаем, что в течение среды желтый металл вполне может... читать дальше
.20 мая 2020 года 12:44
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Alexion Pharmaceuticals и указывает, что фундаментальная недооцененность акций Alexion подкрепляет конструктивные ожидания по инструменту на ближайший год, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Акции Alexion... читать дальше
.20 мая 2020 года 10:45
Рынок закладывает оптимистичные ожидания в нефтяные цены на фоне снижения запасов и возобновления экономической деятельности по всему миру, отмечается в комментарии ITI Capital. "Цены на нефть выросли в среду ввиду признаков улучшения спроса и сокращения американских запасов сырой нефти. За... читать дальше
.20 мая 2020 года 10:17
Краткосрочно волна роста на рынке нефти может продолжиться, но закрепиться выше $36 без новых позитивных драйверов Brent будет непросто, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Нефтяные котировки во вторник оставались стабильны после ралли предыдущих дней. Фьючерсы на... читать дальше
.20 мая 2020 года 09:42
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в среду. Цены на нефть в среду умеренно повышаются. читать дальше
.19 мая 2020 года 18:06
ГК "ФИНАМ" понижает рекомендацию для акций ОГК-2 с "покупать" до "держать", отмечая, что их текущая биржевая стоимость близка к обоснованной, сообщается в комментарии инвесткомпании. "COVID-19 и кризис затронут все энергокомпании в этом году в той или ной степени. Мы считаем, что ОГК-2 будет... читать дальше
.19 мая 2020 года 17:40
Достигнутая канцлером Германии Меркель и президентом Франции Макроном принципиальная договоренность о финансировании полутриллионного пакета восстановительных мер из бюджета ЕС вызвала крутое ралли евро, сообщается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Тогда же к... читать дальше
.19 мая 2020 года 16:50
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по золоту, так как считают возможность дальнейшего роста ограниченной, сообщается в комментарии компании. "Котировки золота вырвались из своего недавнего диапазона и выросли до новых многолетних максимумов. Похоже, что преодоление верхней... читать дальше
.19 мая 2020 года 16:27
Аналитики Julius Baer в ближайшей перспективе ожидают дальнейшего роста котировок нефти, сообщается в комментарии компании. Цены на нефть подскочили до 35 долларов США за баррель, поскольку сочетание "бычьих" настроений и позитивных фундаментальных факторов обеспечивает сильную поддержку,... читать дальше
.19 мая 2020 года 14:17
Техническая картина по индексу S&P500 говорит об увеличившихся, но все еще не очевидных шансах на продолжение ралли, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Широкий рынок на хорошем объеме предпринял неплохую попытку пробить линию сопротивления на уровне 2940 пунктов, тянущуюся с... читать дальше
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