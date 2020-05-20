Вероятно локальное коррекционное движение пары EUR/USD в направлении 1,09-1,0915 - ГК "ФИНАМ"

Единая европейская валюта торгуется в среду утром на положительной территории, продолжая тенденцию вторника, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев. "На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD торгуется в рамках симметричного треугольника, причем цена находится около его верхней границы в районе 1,0960. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении, но еще далеки от зоны перепроданности, поэтому ожидается локальное коррекционное движение в направлении 1,09-1,0915", - отмечает он в своем комментарии.