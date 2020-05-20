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Главная / Аналитикам / Аналитика / Нефть сохраняет позитивный импульс - ITI Capital
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20 мая 2020 года 10:45
Нефть сохраняет позитивный импульс - ITI Capital
Рынок закладывает оптимистичные ожидания в нефтяные цены на фоне снижения запасов и возобновления экономической деятельности по всему миру, отмечается в комментарии ITI Capital. "Цены на нефть выросли в среду ввиду признаков улучшения спроса и сокращения американских запасов сырой нефти. За предыдущую неделю запасы сырой нефти в США упали на 4,8 млн барр. до 521,3 млн барр., согласно данным Американского нефтяного института (API), опубликованным во вторник. Переход на июльские фьючерсы WTI прошел плавно, так как рынок закладывает оптимистичные ожидания на фоне снижения запасов и возобновления экономической деятельности по всему миру", - указывают аналитики ITI Capital.
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20 мая 2020 года 15:13
Спрос на защитные активы может сохраниться в преддверии публикации предварительных индексов PMI для развитых стран за май - Sberbank CIB
Спрос на защитные активы на рынках может сохраниться в преддверии публикации предварительных индексов PMI для развитых стран за май, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Мы считаем, что в течение среды желтый металл вполне может... читать дальше
.20 мая 2020 года 12:44
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Alexion Pharmaceuticals и указывает, что фундаментальная недооцененность акций Alexion подкрепляет конструктивные ожидания по инструменту на ближайший год, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Акции Alexion... читать дальше
.20 мая 2020 года 11:11
Единая европейская валюта торгуется в среду утром на положительной территории, продолжая тенденцию вторника, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев. "На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD торгуется в рамках симметричного треугольника, причем цена находится... читать дальше
.20 мая 2020 года 10:17
Краткосрочно волна роста на рынке нефти может продолжиться, но закрепиться выше $36 без новых позитивных драйверов Brent будет непросто, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Нефтяные котировки во вторник оставались стабильны после ралли предыдущих дней. Фьючерсы на... читать дальше
.20 мая 2020 года 09:42
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в среду. Цены на нефть в среду умеренно повышаются. читать дальше
.19 мая 2020 года 18:06
ГК "ФИНАМ" понижает рекомендацию для акций ОГК-2 с "покупать" до "держать", отмечая, что их текущая биржевая стоимость близка к обоснованной, сообщается в комментарии инвесткомпании. "COVID-19 и кризис затронут все энергокомпании в этом году в той или ной степени. Мы считаем, что ОГК-2 будет... читать дальше
.19 мая 2020 года 17:40
Достигнутая канцлером Германии Меркель и президентом Франции Макроном принципиальная договоренность о финансировании полутриллионного пакета восстановительных мер из бюджета ЕС вызвала крутое ралли евро, сообщается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Тогда же к... читать дальше
.19 мая 2020 года 16:50
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по золоту, так как считают возможность дальнейшего роста ограниченной, сообщается в комментарии компании. "Котировки золота вырвались из своего недавнего диапазона и выросли до новых многолетних максимумов. Похоже, что преодоление верхней... читать дальше
.19 мая 2020 года 16:27
Аналитики Julius Baer в ближайшей перспективе ожидают дальнейшего роста котировок нефти, сообщается в комментарии компании. Цены на нефть подскочили до 35 долларов США за баррель, поскольку сочетание "бычьих" настроений и позитивных фундаментальных факторов обеспечивает сильную поддержку,... читать дальше
.19 мая 2020 года 14:17
Техническая картина по индексу S&P500 говорит об увеличившихся, но все еще не очевидных шансах на продолжение ралли, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Широкий рынок на хорошем объеме предпринял неплохую попытку пробить линию сопротивления на уровне 2940 пунктов, тянущуюся с... читать дальше
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