Нефть сохраняет позитивный импульс - ITI Capital

Рынок закладывает оптимистичные ожидания в нефтяные цены на фоне снижения запасов и возобновления экономической деятельности по всему миру, отмечается в комментарии ITI Capital.

"Цены на нефть выросли в среду ввиду признаков улучшения спроса и сокращения американских запасов сырой нефти. За предыдущую неделю запасы сырой нефти в США упали на 4,8 млн барр. до 521,3 млн барр., согласно данным Американского нефтяного института (API), опубликованным во вторник. Переход на июльские фьючерсы WTI прошел плавно, так как рынок закладывает оптимистичные ожидания на фоне снижения запасов и возобновления экономической деятельности по всему миру", - указывают аналитики ITI Capital.