Волна роста на рынке нефти может краткосрочно продолжиться - БКС

Краткосрочно волна роста на рынке нефти может продолжиться, но закрепиться выше $36 без новых позитивных драйверов Brent будет непросто, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова.

Нефтяные котировки во вторник оставались стабильны после ралли предыдущих дней. Фьючерсы на Brent незначительно скорректировались, в то время как июльские контракты на WTI немного подросли за счет экспирации предыдущего контракта. Кривая цен осталась без изменений.

"Сторонники технического анализа на дневном графике Brent могут разглядеть подобие фигуры "двойное дно", которая часто предвещает разворот в сторону роста и формирование восходящего тренда, - отмечает эксперт. - В данном случае потенциал движения расположен в районе $55 за баррель. Однако фундаментальные факторы пока не позволяют всерьез рассматривать такие ценовые уровни до 2021 г. Краткосрочно волна роста может продолжиться, но закрепиться выше $36 без новых позитивных драйверов будет непросто".

Внимание участников рынка остается прикованным к перспективам восстановления экономики, от которой зависит спрос на нефть и нефтепродукты, указывает И. Галактионов. Темпы роста числа случаев заражения коронавирусом ослабевают, и многие страны постепенно смягчают ограничения на передвижение граждан и деятельность предприятий. Тем не менее, расплывчатость прогнозов по выходу из карантина в совокупности с рисками новых скачков заражения не позволяют инвесторам заручиться надежным прогнозом, что усиливает нервозность.

Ночью были опубликованы данные от Американского института нефти (API). За неделю запасы нефти в США снизились на 4,8 млн баррелей (до 522,4 млн). По опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали роста на 4,1 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге упали на 5 млн баррелей. Запасы бензина упали на 0,65 млн баррелей (прогноз -2,1 млн), запасы дистиллятов выросли на 5,1 млн баррелей (прогноз +1,4 млн). Импорт нефти за неделю снизился на 941 000 баррелей в сутки (б/с).

Статистика быдла нейтрально воспринята участниками рынка. С утра фьючерсы на Brent растут на 0,3% к уровням закрытия предыдущего торгового дня.