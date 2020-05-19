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19 мая 2020 года 18:45
Рынок акций закрепился на локальных максимумах - ИК "Фридом Финанс"
Российский рынок во вторник умеренно растет на внешнем позитиве. РТС прибавляет около 1%, торгуясь выше отметки 1180 пунктов. "На сегодня, по нашему мнению, план роста перевыполнен. Среда вполне может открыться слабым снижением. До конца недели индекс может показать рост до 1240 пунктов", - отмечает аналитик ИК Валерий Емельянов. Индекс Мосбиржи уверенно держится выше 2700 пунктов впервые за месяц. Максимум дня составил 2720 пунктов, где рынок последний раз торговался незадолго до активной фазы нынешнего кризиса. Дальнейший рост, по мнению эксперта, пока ограничен выбранным коридором, и в среду ожидается консолидация в пределах 2680-2720 пунктов. "Лидируют на торгах префы Ростелекома (+2,8%) и Ленэнерго (2,1%), обыкновенные акции Русгидро (+2,6%), Норникеля (+2%), Лукойла (+1,9%), ТКГ-1 (+1,8%), ИнтерРАО (+1,5%), Аэрофлот (+1,5%). Из упомянутых стоит отметить бумаги Русгидро, которые восстанавливаются заметно быстрее широкого рынка в отсутствии четких причин. Весьма вероятно, что мы увидим на этой неделе падение акций компании до 4% в рамках здоровой коррекции". - отмечает В. Емельянов. Среди падающих бумаг выделяются Сафмар (+2,7%), ЛСР (-2,1%), Сбербанк (-1,8%). "Акции застройщика сегодня заметно (до -7% в отдельные моменты торгов) дешевеют, несмотря на то, что бизнес-активность в компании нормализуется благодаря снятию карантинных ограничений, - обращает внимание аналитик ИК "Фридом Финанс". - Причиной просадки ЛСР может быть активность инсайдеров-держателей существенных пакетов бумаг. Краткосрочно мы ожидаем всплеска продаж жилья из-за отложенного спроса, и акции ЛСР могут "выстрелить" в ближайшие недели до 640 рублей (+8% от текущих уровней)".
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19 мая 2020 года 18:06
ГК "ФИНАМ" понижает рекомендацию для акций ОГК-2 с "покупать" до "держать", отмечая, что их текущая биржевая стоимость близка к обоснованной, сообщается в комментарии инвесткомпании. "COVID-19 и кризис затронут все энергокомпании в этом году в той или ной степени. Мы считаем, что ОГК-2 будет... читать дальше
.19 мая 2020 года 17:40
Достигнутая канцлером Германии Меркель и президентом Франции Макроном принципиальная договоренность о финансировании полутриллионного пакета восстановительных мер из бюджета ЕС вызвала крутое ралли евро, сообщается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Тогда же к... читать дальше
.19 мая 2020 года 16:50
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по золоту, так как считают возможность дальнейшего роста ограниченной, сообщается в комментарии компании. "Котировки золота вырвались из своего недавнего диапазона и выросли до новых многолетних максимумов. Похоже, что преодоление верхней... читать дальше
.19 мая 2020 года 16:27
Аналитики Julius Baer в ближайшей перспективе ожидают дальнейшего роста котировок нефти, сообщается в комментарии компании. Цены на нефть подскочили до 35 долларов США за баррель, поскольку сочетание "бычьих" настроений и позитивных фундаментальных факторов обеспечивает сильную поддержку,... читать дальше
.19 мая 2020 года 14:17
Техническая картина по индексу S&P500 говорит об увеличившихся, но все еще не очевидных шансах на продолжение ралли, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Широкий рынок на хорошем объеме предпринял неплохую попытку пробить линию сопротивления на уровне 2940 пунктов, тянущуюся с... читать дальше
.19 мая 2020 года 13:23
ITI Capital считает, что нефть Brent может протестировать $40/барр. до конца мая, сообщается в комментарии компании. "Нефть Brent за неделю подорожала более чем на 14%, приблизившись к $35/барр., максимуму с начала апреля, и мы ожидаем, что цена достигнет пика 11 марта, когда она составляла... читать дальше
.19 мая 2020 года 11:09
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Tyson Foods и оставляет их целевую цену на уровне $75, что эквивалентно 29%-ному потенциалу роста акций от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Несмотря на ряд трудностей, с которыми пришлось столкнуться компании... читать дальше
.19 мая 2020 года 10:30
Краткосрочно волна роста цен на нефть может продолжиться, но закрепиться выше $36 без новых позитивных драйверов Brent будет непросто, говорится в комментарии "БКС Брокер". "Июльские фьючерсы на Brent в понедельник почти достигли отметки $35 за баррель - двухмесячного максимума после... читать дальше
.19 мая 2020 года 09:38
Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в понедельник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник. Цены на нефть продолжают расти во вторник. читать дальше
.18 мая 2020 года 19:15
Аналитики УК "Альфа-Капитал" не исключают отката цены Brent до 30 долл. за баррель, так как крупные игроки могут закрывать позиции, особенно перед моментом закрытия текущего контракта, отмечается в комментарии компании. "В долгосрочной перспективе мы видим контанго на рынке нефти, а значит, цены,... читать дальше
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