Рынок акций закрепился на локальных максимумах - ИК "Фридом Финанс"

Российский рынок во вторник умеренно растет на внешнем позитиве. РТС прибавляет около 1%, торгуясь выше отметки 1180 пунктов. "На сегодня, по нашему мнению, план роста перевыполнен. Среда вполне может открыться слабым снижением. До конца недели индекс может показать рост до 1240 пунктов", - отмечает аналитик ИК Валерий Емельянов.

Индекс Мосбиржи уверенно держится выше 2700 пунктов впервые за месяц. Максимум дня составил 2720 пунктов, где рынок последний раз торговался незадолго до активной фазы нынешнего кризиса. Дальнейший рост, по мнению эксперта, пока ограничен выбранным коридором, и в среду ожидается консолидация в пределах 2680-2720 пунктов.

"Лидируют на торгах префы Ростелекома (+2,8%) и Ленэнерго (2,1%), обыкновенные акции Русгидро (+2,6%), Норникеля (+2%), Лукойла (+1,9%), ТКГ-1 (+1,8%), ИнтерРАО (+1,5%), Аэрофлот (+1,5%). Из упомянутых стоит отметить бумаги Русгидро, которые восстанавливаются заметно быстрее широкого рынка в отсутствии четких причин. Весьма вероятно, что мы увидим на этой неделе падение акций компании до 4% в рамках здоровой коррекции". - отмечает В. Емельянов.

Среди падающих бумаг выделяются Сафмар (+2,7%), ЛСР (-2,1%), Сбербанк (-1,8%). "Акции застройщика сегодня заметно (до -7% в отдельные моменты торгов) дешевеют, несмотря на то, что бизнес-активность в компании нормализуется благодаря снятию карантинных ограничений, - обращает внимание аналитик ИК "Фридом Финанс". - Причиной просадки ЛСР может быть активность инсайдеров-держателей существенных пакетов бумаг. Краткосрочно мы ожидаем всплеска продаж жилья из-за отложенного спроса, и акции ЛСР могут "выстрелить" в ближайшие недели до 640 рублей (+8% от текущих уровней)".