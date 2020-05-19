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19 мая 2020 года 17:40
Признаки бюджетной солидарности в ЕС отправили евро вверх - Saxo Bank
Достигнутая канцлером Германии Меркель и президентом Франции Макроном принципиальная договоренность о финансировании полутриллионного пакета восстановительных мер из бюджета ЕС вызвала крутое ралли евро, сообщается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Тогда же к мощному всплеску энтузиазма привели сообщения об испытаниях новой вакцины в американской биотехнологической компании. "Евро в понедельник резко поднялся после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон достигли принципиальной договоренности об использовании бюджета Евросоюза для финансирования чрезвычайных мер восстановления экономики после коронавирусного кризиса, - напоминает эксперт Saxo Bank. - Предполагается приоритетное распределение средств странам, наиболее пострадавшим от кризиса, то есть Южной Европе и Франции. Финансирование при этом будет производиться по обычным правилам распределения капитала (capital key), по которым наибольший вклад вносит Германия. Таким образом, эта часть сильно расширенного бюджета ЕС подвергнется настоящему обобщению, хотя она и не очень велика по сравнению с национальными бюджетами". Это соглашение было оправданно сочтено важным шагом к повышению европейской солидарности, полагает Джон Харди. Реакция рынка говорит сама за себя: евро показал крутое ралли относительно всех защитных валют, особенно в паре EURCHF, которая вышла из канала и удалилась от области 1,0500, которую, по-видимому, защищал Национальный банк Швейцарии. Спреды доходности между 10-летними облигациями Германии и Италии уменьшились сегодня примерно на 25 базисных пунктов. "Скептики могут указать, что для принятия соглашения в его пользу должны проголосовать все 27 стран ЕС, а также что объем распределяемых средств - чуть больше 3,6% ВВП блока - оставляет желать большего. Тем не менее на какое-то время внутренние проблемы Евросоюза смягчаются - если, конечно, меры действительно будут приняты. Следующим важным испытанием, видимо, будет встреча Европейского совета 18-19 июня", - указывает Д. Харди.
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