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19 мая 2020 года 17:15
Поддержка периферийных государств Евросоюза станет благоприятным фактором для европейского рынка облигаций - Julius Baer
Поддержка периферийных государств Евросоюза станет благоприятным фактором для европейского рынка облигаций, отмечается в комментарии Julius Baer. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон предложили создать фонд восстановления экономики в размере 500 млрд евро, который будет поддерживать долг периферийных членов ЕС по двум причинам. На рынке облигаций существует консенсус в отношении того, что Лиссабонский договор предусматривает гарантию поддержки членов ЕС. В крайнем случае, Германия и Нидерланды должны будут выполнить обязательства ЕС, с возможностью обратиться к другим государствам-членам в соответствии с их долей в капитале Европейского центрального банка. В отличие от покупок государственного долга Европейским центральным банком, при котором риски возлагаются на национальные центробанки, долг ЕС приводит к реальной передаче риска. "Фонд в размере 500 млрд евро или 3,6% ВВП ЕС может обеспечить периферийным экономикам больше стимулов для роста, чем обычное монетарное стимулирование или национальные программы социального обеспечения, которые приводят к понижающему давлению на кредитный рейтинг суверенного государства, - полагает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Если планы по созданию фонда будут реализованы, это может оказать ощутимую поддержку рынкам периферийных облигаций и поддержит нашу рекомендацию европейских корпоративных облигаций низкого инвестиционного уровня благодаря положительному влиянию на среднесрочный прогноз экономического роста. Таким образом, гранты Евросоюза периферийным государствам являются поддерживающим фактором как для облигаций последних, так и для европейского рынка облигаций в целом".
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