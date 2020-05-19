Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по золоту

Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по золоту, так как считают возможность дальнейшего роста ограниченной, сообщается в комментарии компании.

"Котировки золота вырвались из своего недавнего диапазона и выросли до новых многолетних максимумов. Похоже, что преодоление верхней границы диапазона стало основной движущей силой ралли, привлекая на рынок технических трейдеров и инвесторов, следующих трендам. Мы по-прежнему считаем, что рецессия полностью учтена в текущих уровнях цен на золото. В дальнейшем ключевой вопрос заключается в том, будет ли экономическая обстановка улучшаться или продолжит ухудшатся. Мы видим ограниченную вероятность последнего и, таким образом, сохраняем нейтральную позицию по золоту", - отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке.