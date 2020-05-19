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19 мая 2020 года 16:27

Julius Baer ожидает дальнейшего роста котировок нефти

Аналитики Julius Baer в ближайшей перспективе ожидают дальнейшего роста котировок нефти, сообщается в комментарии компании.

Цены на нефть подскочили до 35 долларов США за баррель, поскольку сочетание "бычьих" настроений и позитивных фундаментальных факторов обеспечивает сильную поддержку, отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

Транспортная активность растет, поскольку многие страны ослабляют карантинные меры. В течение следующих нескольких недель поддержка роста цен должна продолжить усиливаться, после чего в ближайшие месяцы ожидается снижение избытка предложения на рынке. "Мы придерживаемся конструктивной позиции по рынку нефти и занимаем длинные позиции в ближайших фьючерсных контрактах", - пишет специалист компании.

Опубликовано: /Julius Baer/
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