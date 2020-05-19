Возможно движение в диапазон 70-72 рублей за доллар - "Открытие Брокер"

Возможно движение в диапазон 70-72 рублей за доллар, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Укрепление рубля продолжилось вместе с падением доходностей по ОФЗ, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2540 рублей. Ставки MosPrime составляли 5,62% на день, 5,73% на неделю и 6,00% на месяц.

Интерес к высокодоходным валютам сохраняется на фоне заверений председателя ФРС Дж. Пауэлла в продолжении стимулирующей политики, а также частичного восстановления деловой активности в регионах, которые пострадали от COVID-19.

"На рубль также оказывает влияние налоговый период и предстоящие в среду размещения ОФЗ. Неделей ранее был отмечен крайне высокий спрос на данные инструменты. С тех пор рынок получил заявления главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной о возможном снижении ставки на 50-100 базисных пунктов на июньском заседании. Соответственно, актуализировалась стратегия ориентированная на понижение доходностей облигаций. Вкупе с нефтяным фактором это может привести курс доллара в диапазон 70-72 рублей", - считает А. Кочетков.