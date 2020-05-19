.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia в ночь на 20 мая, изменений в топ-4 не ожидается
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
19 мая 2020 года 15:26
MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia в ночь на 20 мая, изменений в топ-4 не ожидается
Индексный провайдер MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, в ночь на 20 мая 2020 года по московскому времени. Как ожидается, список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 останется без изменений: "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Сбербанк (MOEX: SBER) и "Норильский никель" (MOEX: GMKN). Все изменения вступят в силу 29 мая после закрытия торгов. "Мы ожидаем, что состав топ-4 индекса останется без изменений. По нашим оценкам, сильнее всех будет увеличен вес "Газпрома" (на 113 базисных пунктов - до 9,46%), "Татнефть" (MOEX: TATN) (на 52 базисных пункта - до 4,73%) и "Норникель" (на 45 базисных пунктов - до 9,46%). В то же время самое сильное снижение весов, как мы полагаем, произойдет в акциях "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (минус 44 базисных пункта - до 3,43%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (минус 44 базисных пункта - до 3,42%) и НЛМК (MOEX: NLMK) (минус 42 базисных пункта - до 3,24%). Привилегированные акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) будут исключены из индекса с финальным весом 1,58%", - говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. В то же время эксперт отмечает, что так как цены отсечения будут взяты по состоянию на конец торговой сессии 19 мая, точные изменения весов могут отличаться от указанных выше цифр из-за движения котировок во вторник. "У нас нет данных о сколько-нибудь значительных пассивных инвестициях, осуществляемых в соответствии с индексом MSCI Russia 10/40. Индекс используется в качестве бенчмарка инвестирующими в Россию активно управляемыми европейскими фондами. Соответственно, в случае повышения веса тех или иных акций в индексе их вес в портфелях фондов может оказаться ниже, чем в бенчмарк-индексе, и наоборот", - пишет Питерский. "Мы ожидаем, что состав топ-4 в индексе MSCI Russia 10/40 не изменится. В то же время отметим, что число бумаг в составе индекса уменьшится до 22 из-за исключения привилегированных акций "Транснефти" из материнского индекса", - говорится в обзоре аналитиков "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова и Юлии Голдиной. Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность. Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.
.
19 мая 2020 года 18:06
ГК "ФИНАМ" понижает рекомендацию для акций ОГК-2 с "покупать" до "держать", отмечая, что их текущая биржевая стоимость близка к обоснованной, сообщается в комментарии инвесткомпании. "COVID-19 и кризис затронут все энергокомпании в этом году в той или ной степени. Мы считаем, что ОГК-2 будет... читать дальше
.19 мая 2020 года 17:40
Достигнутая канцлером Германии Меркель и президентом Франции Макроном принципиальная договоренность о финансировании полутриллионного пакета восстановительных мер из бюджета ЕС вызвала крутое ралли евро, сообщается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Тогда же к... читать дальше
.19 мая 2020 года 16:50
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по золоту, так как считают возможность дальнейшего роста ограниченной, сообщается в комментарии компании. "Котировки золота вырвались из своего недавнего диапазона и выросли до новых многолетних максимумов. Похоже, что преодоление верхней... читать дальше
.19 мая 2020 года 16:27
Аналитики Julius Baer в ближайшей перспективе ожидают дальнейшего роста котировок нефти, сообщается в комментарии компании. Цены на нефть подскочили до 35 долларов США за баррель, поскольку сочетание "бычьих" настроений и позитивных фундаментальных факторов обеспечивает сильную поддержку,... читать дальше
.19 мая 2020 года 14:17
Техническая картина по индексу S&P500 говорит об увеличившихся, но все еще не очевидных шансах на продолжение ралли, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Широкий рынок на хорошем объеме предпринял неплохую попытку пробить линию сопротивления на уровне 2940 пунктов, тянущуюся с... читать дальше
.19 мая 2020 года 13:23
ITI Capital считает, что нефть Brent может протестировать $40/барр. до конца мая, сообщается в комментарии компании. "Нефть Brent за неделю подорожала более чем на 14%, приблизившись к $35/барр., максимуму с начала апреля, и мы ожидаем, что цена достигнет пика 11 марта, когда она составляла... читать дальше
.19 мая 2020 года 11:09
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Tyson Foods и оставляет их целевую цену на уровне $75, что эквивалентно 29%-ному потенциалу роста акций от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Несмотря на ряд трудностей, с которыми пришлось столкнуться компании... читать дальше
.19 мая 2020 года 10:30
Краткосрочно волна роста цен на нефть может продолжиться, но закрепиться выше $36 без новых позитивных драйверов Brent будет непросто, говорится в комментарии "БКС Брокер". "Июльские фьючерсы на Brent в понедельник почти достигли отметки $35 за баррель - двухмесячного максимума после... читать дальше
.19 мая 2020 года 09:38
Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в понедельник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник. Цены на нефть продолжают расти во вторник. читать дальше
.18 мая 2020 года 19:15
Аналитики УК "Альфа-Капитал" не исключают отката цены Brent до 30 долл. за баррель, так как крупные игроки могут закрывать позиции, особенно перед моментом закрытия текущего контракта, отмечается в комментарии компании. "В долгосрочной перспективе мы видим контанго на рынке нефти, а значит, цены,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.