MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia в ночь на 20 мая, изменений в топ-4 не ожидается

Индексный провайдер MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, в ночь на 20 мая 2020 года по московскому времени.

Как ожидается, список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 останется без изменений: "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Сбербанк (MOEX: SBER) и "Норильский никель" (MOEX: GMKN).

Все изменения вступят в силу 29 мая после закрытия торгов.

"Мы ожидаем, что состав топ-4 индекса останется без изменений. По нашим оценкам, сильнее всех будет увеличен вес "Газпрома" (на 113 базисных пунктов - до 9,46%), "Татнефть" (MOEX: TATN) (на 52 базисных пункта - до 4,73%) и "Норникель" (на 45 базисных пунктов - до 9,46%). В то же время самое сильное снижение весов, как мы полагаем, произойдет в акциях "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (минус 44 базисных пункта - до 3,43%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (минус 44 базисных пункта - до 3,42%) и НЛМК (MOEX: NLMK) (минус 42 базисных пункта - до 3,24%). Привилегированные акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) будут исключены из индекса с финальным весом 1,58%", - говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

В то же время эксперт отмечает, что так как цены отсечения будут взяты по состоянию на конец торговой сессии 19 мая, точные изменения весов могут отличаться от указанных выше цифр из-за движения котировок во вторник.

"У нас нет данных о сколько-нибудь значительных пассивных инвестициях, осуществляемых в соответствии с индексом MSCI Russia 10/40. Индекс используется в качестве бенчмарка инвестирующими в Россию активно управляемыми европейскими фондами. Соответственно, в случае повышения веса тех или иных акций в индексе их вес в портфелях фондов может оказаться ниже, чем в бенчмарк-индексе, и наоборот", - пишет Питерский.

"Мы ожидаем, что состав топ-4 в индексе MSCI Russia 10/40 не изменится. В то же время отметим, что число бумаг в составе индекса уменьшится до 22 из-за исключения привилегированных акций "Транснефти" из материнского индекса", - говорится в обзоре аналитиков "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова и Юлии Голдиной.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.