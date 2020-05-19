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19 мая 2020 года 15:12
БКС Глобал Маркетс возобновил анализ Globaltruck с рекомендацией "держать" для его акций
"БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ Globaltruck (ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) - ИФ), сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Прогнозная стоимость акций Globaltruck, рассчитанная экспертом, составляет 55 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "держать". "Новая стратегия компании должна принести свои плоды в среднесрочном плане, однако пандемия коронавируса станет непростым испытанием для отрасли в 2020 году, и пока мы не видим триггеров для покупки бумаг", - отмечается в обзоре. Как говорится в обзоре, после довольно позитивного начала года (в январе-феврале грузооборот вырос на 6,8%, тарифы - на 2%) сегмент автомобильных грузоперевозок серьезно пострадал из-за карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса в марте-мае. "Грузооборот в марте упал на 11%, в апреле-мае снижение ускорилось. Мы прогнозируем сокращение грузооборота по итогам 2020 года на 6%, ужесточение конкуренции и снижение тарифов во втором-третьем квартале текущего года на фоне роста расходов. Таким образом, мы понизили прогноз выручки Globaltruck в 2020 и 2021 годах на 5% и 13% соответственно, EBITDA - на 30% и 25%. Учитывая снижение капзатрат, мы повысили прогноз FCF компании в 2020 году на 8%", - пишет Егазярян. В то же время эксперт позитивно оценивает смещение фокуса в стратегии Globaltruck, "а именно переход на модель облегченных активов (экспедиторские услуги с использованием стороннего автопарка)". По мнению аналитика, этот шаг позволит компании наращивать выручку без высоких капзатрат, учитывая слабую динамику тарифов и довольно высокую долговую нагрузку Globaltruck (Net Debt/EBITDA 2,5x на конец 2019 года). Кроме того, как считает Егазарян, переход на грузовики с газовым/двухтопливным двигателем поддержит рентабельность Globaltruck в среднесрочной перспективе. "На топливо приходится более 40% расходов компании. Перевод автопарка с дизельного топлива на газ позволит снизить топливные расходы на километр пробега на 40% и повысить EBITDA на грузовик примерно в 2 раза. Однако, учитывая недостаточный размер сети газовых АЗС в России, полный переход на этот вид топлива невозможен, поэтому процесс будет постепенным (ожидается, что к 2022 году на газ будет приходиться до 22% совокупного пробега). В результате рентабельность по EBITDA от перевозок повысится на 2,7 процентного пункта до 17%", - пишет аналитик. Текущая стоимость акций Globaltruck составляет порядка 42,5 рубля за штуку. Globaltruck - ведущий автомобильный грузовой FTL-перевозчик Урала и Сибири, один из крупнейших перевозчиков в России по размеру автопарка. Основные направления деятельности компании - внутренние и международные магистральные грузовые FTL-перевозки в/из центра РФ на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и в страны Евросоюза.
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