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19 мая 2020 года 14:53
Постепенное снятие карантинных мер обеспечивает укрепление рубля и других валют ЕМ - ИК "Велес Капитал"
Постепенное снятие карантинных мер и новости о прогрессе в разработке вакцины против вируса обеспечивают укрепление рубля и других валют ЕМ, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Рубль во вторник днем укрепляется наряду с большинством других валют на развивающихся рынках, - комментирует эксперт ИК. - Общее укрепление валют EM к доллару происходит на фоне усиления аппетита инвесторов к риску, вызванного постепенным снятием карантинных ограничений в мире и новостями о прогрессе в разработке вакцины против вируса. Под влиянием роста аппетита к риску индекс доллара во вторник утром обновлял более чем недельный минимум. Кроме того, дополнительное давление на доллар на глобальных рынках оказывал дневной рост евро после данных о взлете индекса экономических ожиданий в Германии в мае (до максимальной отметки с апреля 2015 г.)". Тем не менее, по сравнению с утренними часами рубль во второй половине дня несколько сократил свой рост, что, по мнению Ю. Кравченко, было связано с разворотом нефтяных котировок в отрицательную зону. Так, в утренние часы цена на нефть марки Brent сохраняла позиции выше 35 долл. за баррель, хотя еще начало недели встречала на уровне ниже 33 долл. Восстановление цен на нефть наблюдается под влиянием ожиданий стабилизации мирового экономического роста и рекордного сокращения мировой добычи нефти. Однако ко второй половине дня во вторник стоимость Brent скорректировалась до 34,5 долл., что сократило рост рубля. Если такие валюты EM, как южноафриканский рэнд, мексиканское песо и турецкая лира прибавляли 0,7-1,1%, то рост рубля составлял лишь 0,3%. По мнению эксперта ИК "Велес Капитал", в целом на внутреннем рынке сохраняется высокий спрос на отечественную валюту в контексте покупок ОФЗ, интерес к которым усилился на ожиданиях по дальнейшему снижению ключевой ставки. "Ближе к вечеру внимание участников финансового рынка будет сфокусировано на выступлении главы ФРС Дж. Пауэлла в Сенате. Не исключено, что в ходе выступления г-н Пауэлл вновь пообещает сделать все необходимое со стороны ФРС для скорейшего восстановления экономического роста в США, что может усилить рост индексов на мировых площадках", - отмечает Ю. Кравченко.
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