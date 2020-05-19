Техническая картина по индексу S&P500 говорит о возможном периоде консолидации - ИК "Фридом Финанс"

Техническая картина по индексу S&P500 говорит об увеличившихся, но все еще не очевидных шансах на продолжение ралли, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс".

"Широкий рынок на хорошем объеме предпринял неплохую попытку пробить линию сопротивления на уровне 2940 пунктов, тянущуюся с максимумов 2018 года. В то же время индикатор RSI пока не обновил максимум вместе с рынком, что оставляет риск дивергенции и ложного пробоя. Индикатор MACD остался на негативной территории, что также не усиливает момент. Ключевым вопросом сейчас является способность индекса закрепить успех. Следующим значимым сопротивлением выглядит 200-дневная средняя в районе 3000 пунктов, поддержкой выступает 50-дневная средняя на уровне в 2710 пунктов", - отмечает аналитик ИК Ален Сабитов.

Мировые фондовые площадки во вторник демонстрируют смешанную динамику, корректируясь после интенсивного роста накануне. Оптимизм инвесторов поддерживается смягчением карантинных мер и надеждой на скорую разработку вакцины компанией Moderna. Третья фаза клинических испытаний стартует 3 июля. Если тестирование будет успешным вакцина может поступить на рынок в начале 2021 года.

Тем временем сохраняются опасения по поводу эскалации конфликта США и Китая. Биржа Nasdaq ужесточает требования по листингу, что может ограничить возможности IPO для китайских компаний на американском рынке.

По мнению эксперта ИК "Фридом Финанс", из макроэкономических релизов в фокусе внимания данные по рынку недвижимости. "Консенсус предполагает двухзначное падение числа новых домов и выданных разрешений на строительство в апреле, что отразит негативное влияние пандемии коронавируса на индустрию. Кроме того, сегодня состоятся слушания в Сенате с участием главы ФРС Джерома Пауэлла. Глава ФРС будет отвечать на вопросы сенаторов о ходе реализации пакета экономических стимулов. Вполне вероятно, что Пауэлл отметит необходимость разработки новых мер поддержки. Ожидается и выступление главы Минфина Стивена Мнучина". - отмечает Ален Сабитов.