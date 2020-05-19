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19 мая 2020 года 13:23
Нефть Brent может протестировать $40/барр. до конца мая - ITI Capital
ITI Capital считает, что нефть Brent может протестировать $40/барр. до конца мая, сообщается в комментарии компании. "Нефть Brent за неделю подорожала более чем на 14%, приблизившись к $35/барр., максимуму с начала апреля, и мы ожидаем, что цена достигнет пика 11 марта, когда она составляла $40/барр., - отмечают эксперты ITI Capital. - Поэтому мы рекомендуем акции российских нефтегазовых компаний, включая Роснефть, Лукойл, Транснефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, а также Газпром. Рекомендации по американскому рынку не изменились: Schlumberger, Occidental Petroleum, Halliburton, Apache, Devon Energy и др. На европейском фондовом пространстве это Total, BP, Shell, Repsol и Eni". Также аналитики ITI Capital напоминают, что три крупнейших экспортера нефти - США, Саудовская Аравия и Россия - к концу июня могут сократить добычу на 10 млн б/с. Цель - убрать с рынка по меньшей мере 10% мирового предложения, чтобы компенсировать падение спроса из-за коронавируса. Саудовская Аравия и Россия возьмут на себя основные обязательства по сокращению добычи, в результате чего она снизится до минимумов 2002 и 2003 гг. соответственно. "Согласно данным Минэнерго США, спрос на нефть из-за коронавируса упал 15 млн б/с, в то время как предложение сокращается на 11 млн б/с и продолжит снижаться; цены на нефть быстро восстановятся с повышением спроса. В настоящее время спрос отстает от предложения по меньшей мере на 4 млн б/с, поэтому необходимо дальнейшее сокращение добычи", - подчеркивают аналитики ITI Capital. Всего за два месяца количество буровых установок в США упало более чем на 60% г/г, до минимума 2009 г. (258 скважин), что является максимальным снижением с декабря 2014 г. после обвала нефтяных котировок. Согласно еженедельным данным по добыче нефти в США, после пиковых уровней конца апреля (13 млн б/с) она снизилась до 11,6 млн б/с, фактически показатель снизился на 10% с пика прошлой зимы, в зависимости от того, используете ли вы еженедельные или ежемесячные показатели. По мнению экспертов ITI Capital, потенциал дальнейшего сокращения остается значительным, так как американские нефтяные компании могут сократить добычу до 10,6 млн б/с. Т.е. показатель может снизиться почти на 2,5 млн б/с, в то время как рынок ждет снижения на 1,7 млн б/с, или 19%, что сопоставимо с сокращениями, согласованными ОПЕК+. Россия сократила добычу до 8,5 млн б/с. Саудовская Аравия, проведя подготовительные работы до вступления сделки в силу, сократила экспорт на 2,6 млн б/с, или около 28%, до 6,7 млн б/с, в течение первой половины мая.
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