Курс вблизи 73 руб./$ в текущих условиях выглядит обоснованным - Банк "Санкт-Петербург"

Курс вблизи 73 руб./$ в текущих условиях выглядит обоснованным, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Российские активы следуют мировым тенденциям, рубль утром укрепляется к доллару после уверенного роста накануне и сейчас стоит меньше 72,5 руб./$ на фоне растущих нефтяных котировок, индекс Мосбиржи в плюсе на 0,5%. Сохраняющийся позитив на внешних рынках может подтолкнуть рубль к дальнейшему укреплению, но, на наш взгляд, в текущих условиях курс вблизи 73 руб./$ выглядит обоснованным", - отмечают аналитики банка.