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19 мая 2020 года 12:16
"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций Мосэнерго и ОГК-2 до "держать" после переоценки
"ВТБ Капитал" понизил прогнозные цены акций ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG), ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) и ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) на 10-13%, говорится в обзоре инвестбанка. Кроме того, для акций "Мосэнерго" и "ОГК-2" была снижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать". Между тем для акций "ТГК-1" рекомендация "покупать" была подтверждена.
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Компании упоминаемые в новости: Мосэнерго
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