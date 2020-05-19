"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций Мосэнерго и ОГК-2 до "держать" после переоценки

"ВТБ Капитал" понизил прогнозные цены акций ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG), ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) и ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) на 10-13%, говорится в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для акций "Мосэнерго" и "ОГК-2" была снижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать". Между тем для акций "ТГК-1" рекомендация "покупать" была подтверждена.