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19 мая 2020 года 11:59
Рубль остается бенефициаром оптимизма на глобальных площадках - "Нордеа банк"
Рубль вместе с прочими рисковыми активами демонстрирует оптимизм по мере того, как инвесторы реагируют на сообщения, появившиеся накануне, об успешных тестах вакцины от коронавируса, проведенных американской компанией Moderna, говорится в обзоре "Нордеа банка". Российская валюта на старте торгов находится вблизи отметки 72,4 в паре с долларом и 79,2 в паре с евро. "Рубль с начала мая демонстрирует одно из самых существенных укреплений среди валют развивающихся стран (+2,6% в паре с евро и +1,7% в паре с долларом). - отмечают эксперты банка. - Поддержку российской валюте также оказывает восстановление цен на нефть до уровней выше 35 долл./бар. Во вторник Минфин объявит параметры предстоящего завтра аукциона по размещению ОФЗ, которые в рамках завтрашних торгов вновь могут оказать дополнительную поддержку рублю. В моменте рубль остается бенефициаром оптимизма на глобальных площадках". По мнению аналитиков "Нордеа банка", факторами риска остаются взаимная риторика между США и Китаем и динамика распространения вируса после смягчения ограничений в целом ряде стран. В 16:00 сегодня ожидается публикация от Росстата о динамике российской экономике в 1 квартале текущего года. Она интересна с точки зрения оценки того, насколько проблемы в мировой экономике на фоне пандемии коронавируса замедлили экономический рост в России, где пик эпидемии пришелся на 2 квартал.
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19 мая 2020 года 18:06
ГК "ФИНАМ" понижает рекомендацию для акций ОГК-2 с "покупать" до "держать", отмечая, что их текущая биржевая стоимость близка к обоснованной, сообщается в комментарии инвесткомпании. "COVID-19 и кризис затронут все энергокомпании в этом году в той или ной степени. Мы считаем, что ОГК-2 будет... читать дальше
.19 мая 2020 года 17:40
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.19 мая 2020 года 16:50
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.19 мая 2020 года 16:27
Аналитики Julius Baer в ближайшей перспективе ожидают дальнейшего роста котировок нефти, сообщается в комментарии компании. Цены на нефть подскочили до 35 долларов США за баррель, поскольку сочетание "бычьих" настроений и позитивных фундаментальных факторов обеспечивает сильную поддержку,... читать дальше
.19 мая 2020 года 14:17
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.19 мая 2020 года 13:23
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.19 мая 2020 года 11:09
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Tyson Foods и оставляет их целевую цену на уровне $75, что эквивалентно 29%-ному потенциалу роста акций от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Несмотря на ряд трудностей, с которыми пришлось столкнуться компании... читать дальше
.19 мая 2020 года 10:30
Краткосрочно волна роста цен на нефть может продолжиться, но закрепиться выше $36 без новых позитивных драйверов Brent будет непросто, говорится в комментарии "БКС Брокер". "Июльские фьючерсы на Brent в понедельник почти достигли отметки $35 за баррель - двухмесячного максимума после... читать дальше
.19 мая 2020 года 09:38
Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в понедельник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник. Цены на нефть продолжают расти во вторник. читать дальше
.18 мая 2020 года 19:15
Аналитики УК "Альфа-Капитал" не исключают отката цены Brent до 30 долл. за баррель, так как крупные игроки могут закрывать позиции, особенно перед моментом закрытия текущего контракта, отмечается в комментарии компании. "В долгосрочной перспективе мы видим контанго на рынке нефти, а значит, цены,... читать дальше
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