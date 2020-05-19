Рубль остается бенефициаром оптимизма на глобальных площадках - "Нордеа банк"

Рубль вместе с прочими рисковыми активами демонстрирует оптимизм по мере того, как инвесторы реагируют на сообщения, появившиеся накануне, об успешных тестах вакцины от коронавируса, проведенных американской компанией Moderna, говорится в обзоре "Нордеа банка". Российская валюта на старте торгов находится вблизи отметки 72,4 в паре с долларом и 79,2 в паре с евро.

"Рубль с начала мая демонстрирует одно из самых существенных укреплений среди валют развивающихся стран (+2,6% в паре с евро и +1,7% в паре с долларом). - отмечают эксперты банка. - Поддержку российской валюте также оказывает восстановление цен на нефть до уровней выше 35 долл./бар. Во вторник Минфин объявит параметры предстоящего завтра аукциона по размещению ОФЗ, которые в рамках завтрашних торгов вновь могут оказать дополнительную поддержку рублю. В моменте рубль остается бенефициаром оптимизма на глобальных площадках".

По мнению аналитиков "Нордеа банка", факторами риска остаются взаимная риторика между США и Китаем и динамика распространения вируса после смягчения ограничений в целом ряде стран. В 16:00 сегодня ожидается публикация от Росстата о динамике российской экономике в 1 квартале текущего года. Она интересна с точки зрения оценки того, насколько проблемы в мировой экономике на фоне пандемии коронавируса замедлили экономический рост в России, где пик эпидемии пришелся на 2 квартал.