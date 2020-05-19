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19 мая 2020 года 11:32
Наиболее перспективными кандидатами аукциона Минфина в среду выглядят серии 26228 и 26233 - Росбанк
Аналитики Росбанка ожидают в ОФЗ смещения акцента на дальний участок кривой в сегменте бумаг с фиксированными купонами. Наиболее перспективными кандидатами аукциона Минфина в среду выглядят серии 26228 и 26233, говорится в комментарии банка. Доходности ОФЗ продолжают обновлять исторические минимумы. В понедельник ралли в сегменте ОФЗ продолжилось снижением доходностей от 6 до 20 бп. Наибольшее снижение наблюдалось в 10-летнем бенчмарке 26228 (5,45%, минус 20 бп), в связи с чем наклоны 2-10 лет (79 бп, минус 14 бп) и 5-10 лет (56 бп, минус 13 бп) отступили вниз. Наклон 5-15 лет при этом отставал за счет устойчивости дальнего участка кривой (85 бп, минус 2 бп), что отчасти может быть связано с низкой ликвидностью выпуска 26233 (июл.35), отмечают в банке. "Минфин во вторник представит бумаги для первичных аукционов среды. На фоне ралли мы ожидаем смещения акцента на дальний участок кривой в сегменте бумаг с фиксированными купонами. Наиболее перспективными кандидатами выглядят серии 26228 (апр.30) и 26233 (июл.35). Мы также не исключаем возобновления попыток выхода на рынок с выпусками, привязанными к Ruonia: серия 29014 (мар.26) может стать хорошей альтернативой для среднесрочных бумаг, - указывают специалисты Росбанка. - Ситуация на рынке продолжает развиваться под влиянием улучшения рискового настроя, в частности, роста сырьевых котировок и ожиданий быстрого снижения ключевой ставки (базовый сценарий рынка на июнь близок к 100 бп). Однако заблаговременный оптимизм может быть крайне чувствителен к новой информации, особенно новым вербальным интервенциям со стороны Э.Набиуллиной в ближайшую пятницу".
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