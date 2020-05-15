Потенциал роста бумаг нефтегазового сектора РФ сохраняется, хотя и невысокий - Goldman Sachs

Потенциал роста рыночной стоимости бумаг российского нефтегазового сектора сохраняется, хотя и несущественный, в силу того, что в текущую оценку акций уже заложен рост цен на нефть в 2021 году, сообщается в обзоре Goldman Sachs.

Средняя цена нефти, которую рынок закладывает в оценку бумаг российского нефтегазового сектора, составляет $49 за баррель (при среднем курсе рубля 65 руб./$1 в 2021 году), что выше текущей стоимости нефти марок Brent и Urals ($30 и $27 за баррель соответственно). Такой расчет приводят аналитики Goldman Sachs на основе исторических показателей EV/EBITDA, доходности FCF, дивдоходности акций и рыночных цен бумаг в настоящее время.

Как говорится в обзоре инвестбанка, эта цифра близка их собственным прогнозам цен на нефть Brent и Urals в 2021 году - $53 и $50 за баррель соответственно.

В рамках базового сценария при курсе рубля в 2021 году на уровне 65 руб./$1 рынок, по подсчетам аналитиков, закладывает в оценку "Газпрома" (MOEX: GAZP), "Татнефти" (MOEX: TATN) и "Роснефти" (MOEX: ROSN) (долгосрочная рекомендация для бумаг от Goldman Sachs "покупать") среднюю цену нефти для них на 15% ниже прогноза инвестбанка. В то же время для "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (рекомендация "держать") средняя цена нефти в оценке их рынком идет вровень с ожиданиями аналитиков и на 5% выше их прогноза для "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (рекомендация "продавать").

По мнению экспертов, в сценарии с курсом рубля 70 руб./$1 в 2021 году, рынок закладывал бы в оценку компаний сектора среднюю цену на нефть порядка $47 за баррель (ниже прогноза Goldman Sachs на 10% и 5% для Brent и Urals).