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15 мая 2020 года 17:30
"ВТБ Капитал" поднял оценку акций Мосбиржи на 25%, подтвердив рейтинг "покупать"
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) на 25% - до 150 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики ожидают ререйтинга акций биржи на фоне благоприятных для нее условий. Как полагают эксперты, "Мосбиржа" выиграет от продолжения смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, а также от притока розничных инвесторов. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Московской биржи", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 127,1 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 117,7 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа
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